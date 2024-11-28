300 Rumah Warga Kebon Pala Kebanjiran hingga 2,5 Meter, 12 Jam Belum Surut

JAKARTA - Permukiman di Jalan Kebon Pala II, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, kebanjiran dengan ketinggian mencapai 2,5 meter, Kamis (28/11/2024). Banjir setidaknya berdampak pada 300 rumah warga.

Ketinggian banjir mengganggu aktivitas warga setempat. Warga pn terpaksa harus mengevakuasi diri dan mengungsi ke tempat yang lebih tinggi.

Kendati demikian masih ada beberapa warga yang bertahan di lantai atas rumahnya masing-masing. Banjir di permukiman ini terhitung terjadi sejak Rabu 27 November 2024, sekira pukul 21.00 WIB. Artinya sudah sekira 12 jam lebih banjir ini tak kunjung surut.

"Masih ada genangan sampai dua meter (ketinggian tertinggi 2,5 meter). (banjir) terjadi sejak jam sembilan malam," kata Warga setempat, Sanusi, Kamis (28/11/2024).

Sanusi menyebut banjir di permukiman ini memang kerap terjadi. Kali ini banjir disebabkan meluapnya Kali Ciliwung.