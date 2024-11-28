Truk Kecelakaan di Jalan Yos Sudarso Priok Jakut, Lalin Sempat Macet

Kecelakaan di Tanjung Priok, Jakarta Utara (Foto: TMC Polda Metro Jaya/Okezone)

JAKARTA - Sebuah truk mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Yos Sudarso, Jakarta Utara, Kamis (28/11/2024) pagi. Lalu lintas di kawasan tersebut sempat mengalami kemacetan.

“06.12 sebuah kendaraan truk mengalami kecelakaan tunggal (out of control) di Jl Yos Sudarso (titik kenal Jembatan Mambo) Tanjung Priok Jakut,” tulis TMC Polda Metro melalui akun X-nya.

Petugas telah melakukan penanganan insiden kecelakaan truk tersebut. Namun, lalu lintas dilaporkan tersendat menjelang lokasi kecelakaan.

"Saat ini, sedang dalam proses evakuasi oleh petugas. Situasi arus lalu lintas di sekitar lokasi mengalami tersendat,” ujarnya.

Terpisah, Kasat Lantas Polres Metro Jakarta Utara Kompol Donni Bagus Wibisono mengatakan pihaknya telah mengevakuasi truk tersebut. “Sudah (truk dievakuasi),” kata Donni saat dihubungi Kamis.

(Arief Setyadi )