Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Truk Kecelakaan di Jalan Yos Sudarso Priok Jakut, Lalin Sempat Macet

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 28 November 2024 |10:54 WIB
Truk Kecelakaan di Jalan Yos Sudarso Priok Jakut, Lalin Sempat Macet
Kecelakaan di Tanjung Priok, Jakarta Utara (Foto: TMC Polda Metro Jaya/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Sebuah truk mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Yos Sudarso, Jakarta Utara, Kamis (28/11/2024) pagi. Lalu lintas di kawasan tersebut sempat mengalami kemacetan.

“06.12 sebuah kendaraan truk mengalami kecelakaan tunggal (out of control) di Jl Yos Sudarso (titik kenal Jembatan Mambo) Tanjung Priok Jakut,” tulis TMC Polda Metro melalui akun X-nya.

Petugas telah melakukan penanganan insiden kecelakaan truk tersebut. Namun, lalu lintas dilaporkan tersendat menjelang lokasi kecelakaan.

"Saat ini, sedang dalam proses evakuasi oleh petugas. Situasi arus lalu lintas di sekitar lokasi mengalami tersendat,” ujarnya.

Terpisah, Kasat Lantas Polres Metro Jakarta Utara Kompol Donni Bagus Wibisono mengatakan pihaknya telah mengevakuasi truk tersebut. “Sudah (truk dievakuasi),” kata Donni saat dihubungi Kamis.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/338/3187914/kecelakaan-Kcyx_large.jpeg
Pajero Tabrak Motor di Rawamangun Jaktim, 2 Orang Tewas di Tempat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/340/3187339/kecelakaan-xCke_large.jpg
Kondisi Terkini Tol Cipularang Usai Tabrakan Beruntun 9 Kendaraan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/338/3187306/kecelakaan-dTae_large.jpg
Breaking News! Kecelakaan Beruntun 9 Kendaraan di Tol Cipularang, 1 Orang Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/340/3186696/kecelakaan-CtAW_large.jpg
Truk Tronton Tabrak 13 Kendaraan di Lampu Merah Karawang, Dua Orang Tewas  
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/338/3186682/gary_iskak-c4b3_large.jpg
Aktor Gery Iskak Meninggal Akibat Kecelakaan Motor di Pesanggrahan Jaksel, Ini Kronologinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/338/3186142/tertabrak_kereta-ztVQ_large.jpg
Tertabrak Kereta, Mobil Jatuh ke Kali di Cengkareng
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement