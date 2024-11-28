Kantongi Data, Timses RK-Suswono: Pilkada Jakarta Bakal Digelar Dua Putaran

JAKARTA - Tim pemenangan pasangan Cagub-Cawagub Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) mengatakan, Pilkada Jakarta 2024 akan digelar dalam dua putaran.

Hal tersebut diungkap Ketua Tim Pemenangan Ridwan Kamil-Suswono (RIDO), Ahmad Riza Patria dalam konferensi pers yang digelar di Kantor DPD Golkar Jakarta, pada Kamis (28/11/2024) dini hari.

Kesimpulan Pilkada Jakarta, kata pria yang akrab disapa Ariza itu, akan berlangsung dua putaran. Hal tersebut diambil berdasarkan data yang dihimpun dari tim koalisi partai pendukung RIDO, bersama seluruh relawan serta organisasi masyarakat pendukung, dengan total surat suara yang sudah masuk mencapai 99 persen.

Ariza menjelaskan, data diperoleh berdasarkan hitungan surat suara C1 yang telah diinput oleh tim pasangan RIDO. "Kami menyampaikan hasil input data yang kami terima menyatakan bahwa Pilkada serentak 2024 di DKI Jakarta akan berlangsung dua putaran," katanya.

Ariza membeberkan, total suara dari tiga kandidat Cagub-Cawagub Jakarta 2024. Adapun perolehan suara pasangan Ridwan Kamil-Suswono memperoleh suara sebanyak 40,17 persen atau 1.748.714 juta suara.