INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Hari Ini, Rekapitulasi Pilkada Jakarta Dilakukan di Tingkat Kecamatan 

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Kamis, 28 November 2024 |11:15 WIB
Hari Ini, Rekapitulasi Pilkada Jakarta Dilakukan di Tingkat Kecamatan 
Ketua KPU Jakarta Wahyu Dinata (Foto: Danandaya Arya Putra)
A
A
A

JAKARTA - Setelah pencoblosan Pilkada serentak selesai pada 27 November 2024, selanjutnya surat suara akan direkapitulasi di tingkat kecamatan. Rekapitulasi tingkat kecamatan akan digelar pada hari ini, Kamis (28/11/2024).

"Rekapitulasi tanggal 28 di tingkat kecamatan. Rekapitulasi tingkat kecamatan berlangsung 6 hari nanti. Mudah-mudahan tanggal 3 juga sudah selesai," ujar Ketua KPU DKI Jakarta Wahyu Dinata, dikutip Kamis (28/11/2024).

Dia melanjutkan, rekapitulasi selanjutnya akan dilakukan di tingkat kota hingga provinsi. Adapun, Ketua KPU RI Mochammad Afifudin menjelaskan rekapitulasi tingkat kota akan berlangsung pada 29 November sampai 6 Desember 2024. Sementara rekapitulasi tingkat provinsi 30 November sampai 12 Desember 2024.

"Jadwal Pengumuman: Pengumuman tingkat kabupaten/Kota 29 November-12 Desember. Pengumuman tingkat provinsi 30 November-15 Desember," kata Afifudin dalam keterangan.

Sementara itu, berdasarkan hasil quick count Charta Politika Indonesia menunjukkan pasangan Cagub dan Cawagub, Pramono Anung-Rano Karno memimpin dengan perolehan suara 50,15%. Data Charta Politika ini dihimpun hingga pukul 18.45 WIB, Rabu 27 November 2024 dengan tingkat suara masuk mencapai 100%.

Kemudian, dari hasil quick count juga memperlihatkan hasil Ridwan Kamil-Suswono berada di posisi kedua dengan raihan suara sebanyak 39,25%. Sementara, Dharma Pongrekun-Kun Wardana memperoleh 10,60%.

Meskipun hasil quick count kerap mendekati realitas penghitungan manual, Komisi Pemilihan Umum (KPU) tetap menjadi pihak yang memberikan pengumuman resmi terkait pemenang pemilu.

Telusuri berita news lainnya
