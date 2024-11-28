Pramono-Doel Deklarasi Kemenangan Pilkada Jakarta, Klaim Real Count C1 Internal 50,07%

JAKARTA - Pasangan Calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno alias Bang Doel mendeklarasikan kemenangan Pilkada Jakarta 2024 satu putaran berdasarkan hasil real count C1 internal dengan perolehan suara 50,07% atau memenuhi syarat 50% +1 suara di kediaman Pramono kawasan Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan pada Kamis (28/11/2024) pagi ini.

"Alhamdulillah hasil real count KPU DKI Jakarta dan perhitungan formulir C1 KWK per pagi ini, Kamis (28/11/2024) telah mencapai 100% TPS di seluruh daerah pemilihan Jakarta dengan menunjukkan hasil nomor 03 yaitu 2.183.577 suara dengan penuh rasa syukur dan rasa terima kasih mendalam kepada seluruh warga Jakarta yang telah menggunakan hak pilih," ujar Pramono.

"Untuk itu, kami bisa mendeklarasikan pasangan nomor urut 3 Mas Pram-Bang Doel telah memenangkan kontestasi Pilgub Jakarta satu putaran dengan perolehan 50,07% dengan demikian kami mendapatkan 50% +2.943 suara," tambahnya.

Pramono menegaskan, satu suara sangat berarti dalam Pilgub Jakarta 2024 kali ini. "Satu suara sangat berarti dalam pemilihan Gubernur Jakarta kali ini," ujarnya.

Sekadar informasi, Pramono-Doel didampingi Ketua Tim Pemenangan, Lies Hartono alias Cak Lontong; Ketua Harian, Prasetyo Edi Marsudi; Sekretaris Tim Pemenangan, Aria Bima; Charles Honoris; Putra Nababan; Ima Mahdiah; dan lainnya.

(Arief Setyadi )