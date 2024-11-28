Banjir Terjang Kebon Pala Jatinegara, Warga Butuh Bantuan!

JAKARTA - Permukiman di Jalan Kebon Pala II, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur dilanda banjir dan belum surut selama 12 jam lebih. Hingga kini, warga mengaku belum dapat bantuan.

“Saya belum dapat apa-apa. Katanya yang prioritas ibu hamil,” kata warga setempat bernama Juria, Kamis (28/11/2024).

Juria mengaku rumahnya terendam banjir hingga 1 meter lebih. Oleh karenanya, Juria memilih mengungsi untuk sementara waktu.

Warga lainnya, Muhammad Fajar menyebut banjir ini terjadi lebih dari 12 jam sejak kemarin malam air meluap. Berbeda dengan Juria, Fajar mengaku hanya mendapat bantuan berupa makanan dari kelurahan.

“Ya paling bantuan baru makanan dari Kelurahan,” tambahnya.

Sementara, Wali Kota Jakarta Timur M. Anwar menyebut Pemerintah Kota dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah berkoordinasi untuk mengatasi banjir. Salah satunya ialah mempersiapkan bantuan untuk warga.

“Artinya, apapun kebutuhannya saya sudah kasih tahu dengan Lurah, koordinasi logistik dipersiapkan lengkap baik kesehatan, kebutuhan tidur hingga makanan,” kata Anwar.

(Arief Setyadi )