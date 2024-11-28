Anggota KPPS di Jasinga Bogor Meninggal Usai Ngeluh Sesak Nafas

BOGOR - Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di wilayah Kampung Nanggelang, Desa Pangaur, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor meninggal dunia. Almarhum meninggal dunia karena mengalami sakit.

Kapolsek Jasinga, AKP Budi Sehabudin mengatakan, peristiwa itu terjadi pada Rabu 27 November 2024. Awalnya, Anggota KPPS 03 yang bernama Sukmajaya (45) itu hendak berangkat ke TPS.

"Tiba-tiba mengeluh sakit sesak napas di bagian dada sebelah kiri," kata Budi dalam keterangannya, Kamis (28/11/2024).

Kemudian, dibawa ke Rumah Sakit Qodar Karawaci, Tangerang dan ditangani oleh pihak medis. Namun, sekiraa pukul 22.00 WIB dinyatakan meninggal dunia.