Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Anggota KPPS di Jasinga Bogor Meninggal Usai Ngeluh Sesak Nafas

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Kamis, 28 November 2024 |13:32 WIB
Anggota KPPS di Jasinga Bogor Meninggal Usai <i>Ngeluh</i> Sesak Nafas
Pemakaman Anggota KPPS di Jasinga Bogor (foto: Okezone/Putra RA)
A
A
A

BOGOR - Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di wilayah Kampung Nanggelang, Desa Pangaur, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor meninggal dunia. Almarhum meninggal dunia karena mengalami sakit.

Kapolsek Jasinga, AKP Budi Sehabudin mengatakan, peristiwa itu terjadi pada Rabu 27 November 2024. Awalnya, Anggota KPPS 03 yang bernama Sukmajaya (45) itu hendak berangkat ke TPS.

"Tiba-tiba mengeluh sakit sesak napas di bagian dada sebelah kiri," kata Budi dalam keterangannya, Kamis (28/11/2024).

Kemudian, dibawa ke Rumah Sakit Qodar Karawaci, Tangerang dan ditangani oleh pihak medis. Namun, sekiraa pukul 22.00 WIB dinyatakan meninggal dunia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/08/340/3120628//pilkada-njaf_large.jpg
Pilkada Serang, Pengamat: Andika Tumbang Wujud Penolakan Dinasti Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/04/337/3119428//ilustrasi_pemungutan_suara_ulang-0Omh_large.jpg
Ada Daerah Belum Jelas Pelaksanaan Coblos Ulang, Kemendagri: Soal Anggaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/03/337/3119087//kpu_bakal_ganti_petugas_kpps_yang_bermasalah-c5tk_large.jpeg
Evaluasi Jajaran di Wilayah PSU, KPU Bakal Ganti Petugas KPPS yang Bermasalah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/03/337/3119082//bawaslu_minta_kpu_percepat_tahapan_psu-0sbe_large.jpeg
Bawaslu Minta KPU Percepat Tahapan PSU: Ini Bulan Ramadhan Rawan Politik Uang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/03/337/3119021//kpu_beberkan_anggaran_pelaksanaan_psu_paling_banyak_di_wilayah_papua-bl85_large.jpeg
KPU Beberkan Anggaran Pelaksanaan PSU Paling Banyak di Wilayah Papua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/26/337/3117372//pemerintah-8Eyx_large.jpg
Cak Imin Sindir Mendes Yandri karena Bantu Menangkan Istri di Pilkada: Hati-Hati sebagai Pejabat!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement