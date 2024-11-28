Ketua Pembina RIDO Sufmi Dasco: Pilkada Jakarta 2024 Akan 2 Putaran

JAKARTA - Ketua Dewan Pembina Tim Pemenangan Ridwan Kamil-Suswono --yang juga Ketua Harian DPP Partai Gerindra-- Sufmi Dasco Ahmad menyatakan, pihaknya masih menunggu hasil penghitungan suara Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta yang bakal diumumkan oleh KPU Provinsi Jakarta.

"Ya jadi kalau Pilkada Jakarta kami juga sedang menunggu perhitungan real count dari KPU," terang Dasco saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (28/11/2024).

Meski demikian, kata Dasco, Tim Pemenangan Pasangan Calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Nomor Urut 1 Ridwan Kamil - Suswono (RIDO) telah umumkan Pilkada Jakarta akan berlangsung dua putaran.

"Walaupun kemudian di internal sudah diumumkan oleh ketua tim dari paslon RIDO, Pak Ariza Patria sudah mengumumkan bahwa untuk perhitungan internal yang dihitung itu kemungkinan besar akan terjadi dua putaran," katanya.

Saat disinggung perihal strategi untuk hadapi Pilkada Jakarta dua putaran, ia menilai, langkah itu akan dilakukan oleh Tim Pemenangan RIDO setelag mengevaluasi strategi yang telah dilakukan.

"Ya saya pikir strategi strategi itu akan dirumuskan oleh tim pemenangan yang tentunya setelah mengevaluasi hasil-hasil kerja pada saat kemarin, saya pikir demikian," tandas Dasco.