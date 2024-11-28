Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Gerindra Siapkan Strategi RIDO Menang di Putaran Kedua Pilkada Jakarta 2024

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Kamis, 28 November 2024 |14:30 WIB
Gerindra Siapkan Strategi RIDO Menang di Putaran Kedua Pilkada Jakarta 2024
Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasco Ahmad (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Harian DPP Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, Tim Pemenangan Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Nomor Urut 1, Ridwan Kamil - Suswono (RIDO) akan menyiapkan strategi untuk kemenangan di putaran kedua Pilkada Jakarta 2024. 

"Ya saya pikir strategi-strategi itu akan dirumuskan oleh tim pemenangan, yang tentunya setelah apabila ada dua putaran itu oleh tim pemenangan yang tentunya setelah mengevaluasi hasil-hasil kerja pada saat kemarin," kata Dasco saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (28/11/2024).

Seiring dengan itu, Dasco menyampaikan bahwa pihaknya juga tengah menunggu hasil perhitungan atau real count KPU di Pilkada Jakarta. Langkah itu dilakukan setelah Ketua Tim Pemenangan RIDO, Ahmad Riza Patria menyampaikan bahwa hasil hitungan internal akan terjadi dua putaran.

"Ya jadi kalau Pilkada Jakarta kami juga sedang menunggu perhitungan real count dari KPU walaupun kemudian di internal sudah diumumkan oleh ketua tim dari paslon RIDO, Pak Ariza Patria sudah mengumumkan bahwa untuk perhitungan internal yang dihitung itu kemungkinan besar akan terjadi dua putaran," kata Dasco.

Sebelumnya, Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ridwan Kamil - Suswono (RIDO), Ahmad Riza Patria mengungkap hasil real count yang dilakukan oleh internalnya. Dari hasil perhitungan suara itu, ia memastikan, Pilkada Jakarta 2024 akan terjadi dua putaran.

"Dari total suara yang masuk yaitu 4.353.683 suara paslon nomor urut 1 memperoleh suara 40,17 persen dengan perolehan suara 1.748.714. Paslon nomor 2 10,55 persen dengan peroleh suara 459.475," kata Riza saat jumpa pers di Kantor DPD Golkar, Jakarta Pusat, Kamis (28/11/2024) dini hari.

 

