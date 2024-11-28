Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Terbawa Arus Sungai, Jembatan Jalur Puncak 2 Penghubung Desa Hambalang-Babakan Madang Terputus 

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Kamis, 28 November 2024 |14:51 WIB
Terbawa Arus Sungai, Jembatan Jalur Puncak 2 Penghubung Desa Hambalang-Babakan Madang Terputus 
Jembatan Jalur Puncak 2 ambruk (foto: dok ist)
A
A
A

BOGOR - Jembatan di Jalan Puncak 2 penghubung Desa Hambalang Kecamatan Citeureup, dan Desa Babakan Madang Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, ambruk terbawa arus sungai.

"Dikarenakan hujan deras dan meluapnya aliran Sungai Bobojong (Sungai Puncak 2) mengakibatkan lokasi tersebut terdampak," kata Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bogor, M. Adam dalam keterangannya, Kamis (28/11/2024).

Adapun jembatan tersebut ambruk sekira pukul 20.00 WIB pada Rabu 27 November 2024. Jembatan itu memiliki ketinggian kurang lebih 7,5 meter dengan panjang 24 meter dan lebar 10 meter.

"Korban terdampak tidak ada karena lokasi jembatan jauh dari pemukiman dan hanya menghubungkan jalan antara Desa Hambalang menuju Babakan Madang dan sebaliknya," jelas Adam.

Hingga saat ini, jembatan yang terputus belum diperbaiki. Diperlukan penanganan lebih lanjut dari pihak atau intansi terkait untuk memperbaiki.

"Perlunya tiang pancang yang lebih kuat untuk dipasang di bibir sungai," pungkasnya.
 

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/340/3188035//banjir_rob_di_indramayu-Vu7y_large.jpg
Banjir Rob Kepung Indramayu: Ribuan Warga Terdampak, Air Capai 60 Cm
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/320/3187771//bencana-HaTi_large.jpg
Profil Toba Pulp Lestari, Perusahaan yang Disorot di Tengah Banjir Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/320/3187768//tim_cook-FuCi_large.jpg
Harta Kekayaan Fantastis CEO Apple Tim Cook yang Siapkan Bantuan Untuk Bencana Banjir Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187892//bencana_sumatera-B1y4_large.jpg
Jalur Darat ke Aceh Tamiang Bisa Ditembus, Penyaluran Logistik-BBM Dikebut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/320/3187860//banjir-Fwzo_large.jpg
Akses Jalan Aceh Tamiang Pulih, Pembersihan Lumpur Ditargetkan Selesai 1 Minggu 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/65/3187831//riwayat_pendidikan-DHvc_large.jpg
Riwayat Pendidikan Joko Widodo, Lulusan UGM yang Pimpin Task Force BRIN Tangani Bencana Sumatera
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement