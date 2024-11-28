Ada di Jakarta dan Sehat, Firli Malah Mangkir dari Pemeriksaan Polisi

JAKARTA - Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri mangkir dari pemeriksaan di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan hari ini, Kamis 28 November 2024.

Pengacara Firli, Ian Iskandar mengatakan, bahwa kliennya dalam keadaan sehat dan berada di Jakarta. Namun, absennya dalam pemeriksaan hari ini karena ada alasan hukum.

"Ya alasan hukum lah, alasan hukum yang bahwa tidak terpenuhinya apa ya, tuduhan syarat materiil yang dituduhkan kepada beliau," kata Ian di Gedung Bareskrim Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (28/11/2024).

"Beliau sehat Alhamdulillah, masih di Jakarta tentu," sambungnya.

Untuk itu, kata Ian, dia telah menyampaikan surat absennya Firli ke Polda Metro Jaya, berkoordinasi dengan penyidik Bareskrim Polri terkait hal tersebut.

"Hari ini kami, sebelum ke sini, sudah menyampaikan surat terkait dengan pemanggilan pak Firli oleh pihak Polda Metro Jaya. Nah surat itu berisi tentang pemberitahuan beliau tidak dapat diperiksa hari ini," katanya.