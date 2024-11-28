JAKARTA - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi DKI Jakarta mencatat, 29 RT di Jakarta Timur masih terendam banjir imbas luapan Kali Ciliwung pada Kamis (28/11/2024) sore ini. Adapun ketinggian banjir pun bervariasi sekitar 30-180 centimeter.
"Update pukul 15.00 WIB, BPBD mencatat genangan saat ini mengalami penurunan dari 32 RT menjadi 29 RT atau 0.095% dari 30.772 RT yang ada di wilayah DKI Jakarta," kata Kepala Pelaksana BPBD DKI, Isnawa Adji.
Adapun data wilayah terdampak sebagai berikut:
Jakarta Timur terdapat 29 RT yang terdiri dari:
Kel. Bidara Cina
* Jumlah: 14 RT
* Ketinggian: 80 s.d 130 cm
* Penyebab: Luapan Kali Ciliwung
Kel. Kampung Melayu
* Jumlah: 13 RT
* Ketinggian: 30 s.d 180 cm
* Penyebab: Luapan Kali Ciliwung
Kel. Cawang
* Jumlah: 2 RT
* Ketinggian: 70 cm
* Penyebab: Luapan Kali Ciliwung