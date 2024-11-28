29 RT di Jakarta Timur Masih Terendam Banjir Imbas Luapan Ciliwung Sore Ini

JAKARTA - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi DKI Jakarta mencatat, 29 RT di Jakarta Timur masih terendam banjir imbas luapan Kali Ciliwung pada Kamis (28/11/2024) sore ini. Adapun ketinggian banjir pun bervariasi sekitar 30-180 centimeter.

"Update pukul 15.00 WIB, BPBD mencatat genangan saat ini mengalami penurunan dari 32 RT menjadi 29 RT atau 0.095% dari 30.772 RT yang ada di wilayah DKI Jakarta," kata Kepala Pelaksana BPBD DKI, Isnawa Adji.

Adapun data wilayah terdampak sebagai berikut:

Jakarta Timur terdapat 29 RT yang terdiri dari:

Kel. Bidara Cina

* Jumlah: 14 RT

* Ketinggian: 80 s.d 130 cm

* Penyebab: Luapan Kali Ciliwung

Kel. Kampung Melayu

* Jumlah: 13 RT

* Ketinggian: 30 s.d 180 cm

* Penyebab: Luapan Kali Ciliwung

Kel. Cawang

* Jumlah: 2 RT

* Ketinggian: 70 cm

* Penyebab: Luapan Kali Ciliwung