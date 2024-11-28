Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

29 RT di Jakarta Timur Masih Terendam Banjir Imbas Luapan Ciliwung Sore Ini 

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Kamis, 28 November 2024 |16:14 WIB
29 RT di Jakarta Timur Masih Terendam Banjir Imbas Luapan Ciliwung Sore Ini 
Banjir di Jakarta (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi DKI Jakarta mencatat, 29 RT di Jakarta Timur masih terendam banjir imbas luapan Kali Ciliwung pada Kamis (28/11/2024) sore ini. Adapun ketinggian banjir pun bervariasi sekitar 30-180 centimeter.

"Update pukul 15.00 WIB, BPBD mencatat genangan saat ini mengalami penurunan dari 32 RT menjadi 29 RT atau 0.095% dari 30.772 RT yang ada di wilayah DKI Jakarta," kata Kepala Pelaksana BPBD DKI, Isnawa Adji.

Adapun data wilayah terdampak sebagai berikut:

Jakarta Timur terdapat 29 RT yang terdiri dari:
Kel. Bidara Cina
* Jumlah: 14 RT
* Ketinggian: 80 s.d 130 cm
* Penyebab: Luapan Kali Ciliwung

Kel. Kampung Melayu
* Jumlah: 13 RT
* Ketinggian: 30 s.d 180 cm
* Penyebab: Luapan Kali Ciliwung

Kel. Cawang
* Jumlah: 2 RT
* Ketinggian: 70 cm
* Penyebab: Luapan Kali Ciliwung

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/320/3187768//tim_cook-FuCi_large.jpg
Harta Kekayaan Fantastis CEO Apple Tim Cook yang Siapkan Bantuan Untuk Bencana Banjir Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187892//bencana_sumatera-B1y4_large.jpg
Jalur Darat ke Aceh Tamiang Bisa Ditembus, Penyaluran Logistik-BBM Dikebut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/320/3187860//banjir-Fwzo_large.jpg
Akses Jalan Aceh Tamiang Pulih, Pembersihan Lumpur Ditargetkan Selesai 1 Minggu 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/338/3187848//banjir-gASp_large.jpg
Puluhan RT di Kepulauan Seribu dan Jakarta Utara Terendam Banjir Rob, Ini Daftar Lengkapnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/65/3187831//riwayat_pendidikan-DHvc_large.jpg
Riwayat Pendidikan Joko Widodo, Lulusan UGM yang Pimpin Task Force BRIN Tangani Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/624/3187787//ijazah-Z2g4_large.jpg
Ini Syarat dan Cara Mengurus Ijazah Rusak atau Hilang akibat Bencana Banjir
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement