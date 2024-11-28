Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Mobil Double Cabin Tabrak 10 Kendaraan di Tangerang, 3 Orang Jadi Korban

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Kamis, 28 November 2024 |16:49 WIB
JAKARTA - Sebuah kecelakaan melibatkan mobil Double Cabin dan 10 kendaraan lain terjadi di Cipondoh, Kota Tangerang, Banten. Tiga orang dilaporkan terluka dalam insiden ini. Video kecelakaan tersebut viral di media sosial.

"Benar, telah terjadi kecelakaan yang melibatkan mobil double cabin dengan delapan kendaraan lainnya di Jalan KH Hasyim Ashari, Cipondoh, Tangerang, kemarin," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi, dalam keterangannya pada Kamis (28/11/2024).

Ade Ary mengatakan bahwa kecelakaan ini menyebabkan tiga orang pengendara terluka, termasuk pengemudi Toyota Hilux berinisial M.

Korban luka antara lain pengendara sepeda motor Yamaha Mio Soul nopol B-6725-VIQ, pria berinisial S, yang mengalami luka di kaki kanan dan kiri serta wajah. Seluruh korban dilarikan ke RS Sari Asih Cipondoh.

"Selain itu, pengendara sepeda motor Honda Vario nopol B-3882-CSB, pria berinisial MS, mengalami luka di kaki kanan, sedangkan pengemudi yang menabrak berinisial M juga mengalami luka di kaki kanan. Ketiga korban dibawa ke RS Sari Asih," ungkapnya.

Mantan Kapolres Jakarta Selatan ini menambahkan, selain korban luka, kecelakaan tersebut juga menimbulkan kerugian materi.

"Sebanyak 10 kendaraan mengalami kerusakan akibat kecelakaan lalu lintas ini," tutup Kombes Ade Ary Syam Indradi.

(Fahmi Firdaus )

      
