Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pramono-Rano Deklarasi Kemenangan Pilkada Jakarta, KPU: Yang Valid Hanya Versi Kami, Sabar!

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Kamis, 28 November 2024 |16:51 WIB
Pramono-Rano Deklarasi Kemenangan Pilkada Jakarta, KPU: Yang Valid Hanya Versi Kami, Sabar!
Ketua KPU DKI Jakarta Wahyu Dinata (Foto: Danandaya Arya Putra/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno mendeklarasikan kemenangan Pilgub Jakarta 2024 satu putaran berdasarkan hasil real count C1 internal dengan perolehan suara 50,07%. Menanggapi hal tersebut, Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta meminta masyarakat untuk bersabar terkait hasil Pilkada Jakarta tahun ini.

Ketua KPU DKI Jakarta Wahyu Dinata menyebut kalau proses rekapitulasi suara saat ini sedang berlangsung di tingkat kecamatan. Maka dari itu, dia menegaskan kalau KPU belum mengeluarkan hasil suara di Pilkada Jakarta.

"Jadi kalaupun nanti ada pasangan calon satu, dua, dan tiga, mempunyai versi mereka masing-masing, tentu saja versi yang valid itu adalah versi dari KPU. Harap bersabar ya, kita masih menunggu rekapitulasi yang sudah dimulai hari ini di masyarakat," kata Wahyu dalam konferensi pers di Kantor KPU Jakarta, Kamis (28/11/2024).

Dia menegaskan, hasil suara Pilkada Jakarta akan diumumkan paling lambat pada 16 Desember 2024. Setelah rekapitulasi tingkat kecamatan selesai, selanjutnya akan dilakukan rekapitulasi di tingkatkan kota/kabupaten dan terakhir di tingkat provinsi.

"Kami belum pleno, tapi ada di tahapan itu memang paling lambat diputuskan tanggal 16 Desember," tuturnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/12/338/3103617/pramono_anung-Moj3_large.jpeg
Pramono Janji Bakal Keliling Lokasi Blusukan hingga Benahi Masalah KJP-KJS Usai Dilantik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/11/338/3103595/gubernur_jakarta-fi1e_large.jpg
Pramono Sebut Tim Transisi Bakal Selesaikan Belanja Masalah Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/11/338/3103582/pramono_anung-3sB8_large.jpg
Pramono Prioritaskan Jam Operasional Taman di Jakarta 24 Jam, Termasuk Peninggalan Anies
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/11/338/3103562/pramono-uwT9_large.jpg
Bukan Hanya Anies-Ahok, Jokowi Ternyata Dilibatkan di Tim Transisi Pram-Doel, Apa Tugasnya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/11/338/3103557/gubernur_jakarta-sEVv_large.jpg
Kenapa Bang Doel Tak Hadiri Pesta Rakyat Kemenangan? Ini Kata Pramono
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/10/338/3103209/pilkada_jakarta-oi03_large.jpg
Catat! 11 Program 100 Hari Pram-Doel, Prioritas Banjir hingga Kemacetan Jakarta
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement