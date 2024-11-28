Pramono-Rano Deklarasi Kemenangan Pilkada Jakarta, KPU: Yang Valid Hanya Versi Kami, Sabar!

JAKARTA - Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno mendeklarasikan kemenangan Pilgub Jakarta 2024 satu putaran berdasarkan hasil real count C1 internal dengan perolehan suara 50,07%. Menanggapi hal tersebut, Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta meminta masyarakat untuk bersabar terkait hasil Pilkada Jakarta tahun ini.

Ketua KPU DKI Jakarta Wahyu Dinata menyebut kalau proses rekapitulasi suara saat ini sedang berlangsung di tingkat kecamatan. Maka dari itu, dia menegaskan kalau KPU belum mengeluarkan hasil suara di Pilkada Jakarta.

"Jadi kalaupun nanti ada pasangan calon satu, dua, dan tiga, mempunyai versi mereka masing-masing, tentu saja versi yang valid itu adalah versi dari KPU. Harap bersabar ya, kita masih menunggu rekapitulasi yang sudah dimulai hari ini di masyarakat," kata Wahyu dalam konferensi pers di Kantor KPU Jakarta, Kamis (28/11/2024).

Dia menegaskan, hasil suara Pilkada Jakarta akan diumumkan paling lambat pada 16 Desember 2024. Setelah rekapitulasi tingkat kecamatan selesai, selanjutnya akan dilakukan rekapitulasi di tingkatkan kota/kabupaten dan terakhir di tingkat provinsi.

"Kami belum pleno, tapi ada di tahapan itu memang paling lambat diputuskan tanggal 16 Desember," tuturnya.