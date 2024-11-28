Dedie Rachim Menang dalam Quick Count Pilkada Bogor 2024, Perindo: Konsisten Kita Kawal Dedie-Jenal!

BOGOR - Pasangan Calon Wali Kota Dedie Rachim dan Jenal Mutaqin merayakan kemenangan mereka dalam hitung cepat Pilkada Kota Bogor. Perayaan kemenangan versi hitung cepat Dedie Rachim dan Jenal Mutaqin ini digelar di Posko Bogor Beres Jalan Ciremai Ujung No 12, Kota Bogor, Rabu (27/11/2024) malam.

Partai Perindo salah satu Partai yang mengusung Pasangan Dedie-Jenal akan terus komitmen untuk mengawal baik sampai keputusan resmi dari KPU, hingga 5 tahun kedepan untuk memastikan menjalankan kebijakan - kebijakan yang pro kesejahteraan rakyat demi Kota Bogor yang lebih baik.

“Betul seperti kata para ketua - ketua partai koalisi bahwa ini adalah kemenangan kita bersama,” ujar Ketua DPD Kota Bogor Muhyiddin Damia dalam sambutan orasi kemenangannya, dikutip, Kamis (28/11/2024).

“Dan Partai Perindo akan terus kawal untuk memastikan pasangan Kang Dedie - Jenal menjalankan visi misi yang sudah disampaikan kepada warga kota Bogor saat kampanye, dan menjadikan Kota Bogor yang lebih baik lagi,”sambungnya.

Perindo Kota Bogor kata dia akan konsisten sejak memberikan surat rekomendasi, kampanye, hingga 5 tahun kedepan akan terus kawal Kang Dedie-Rachim.

“Dalam waktu dekat kita akan kawal sampai keputusan resmi dari KPU dan pelantikan,”tutup Muhyiddin.

(Fahmi Firdaus )