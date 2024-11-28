Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Timses RIDO Sebut Quick Count Bukan Penentu Kemenangan Pilkada

Riana Rizkia , Jurnalis-Kamis, 28 November 2024 |21:00 WIB
Timses RIDO Sebut Quick Count Bukan Penentu Kemenangan Pilkada
Timses RIDO Gelar Jumpa Pers Terkait Pilkada Serentak 2024. Foto: Okezone/Riana.
JAKARTA - Sekretaris Tim Pemenangan pasangan Cagub-Cawagub Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) menegaskan bahwa Quick Count atau hitung cepat bukanlah penentu kemenangan Pilkada. Pasalnya, dalam prosesnya bisa ditemukan kesalahan input data dan dokumen.

“Kami perlu meluruskan bahwa apa yang disebut dengan Quick Count bukanlah perangkat resmi perhitungan suara. Karena masih ada potensi kesalahan, misalnya salah input, salah data, salah dokumen, dan lain-lainnya,” katanya di Kantor DPD Golkar, Cikini, Jakarta, Kamis (28/11/2024).

Basri Baco menegaskan bahwa menurut Undang-undang, acuan resmi dalam perhitungan suara adalah rekapitulasi berjenjang yang dilakukan KPU, mulai dari tingkat TPS kelurahan, kecamatan/kota hingga provinsi.

Di sisi lain Basri Baco mengatakan, berdasarkan real count internal yang dimiliki tim pemenangan pasangan RIDO, bisa dipastikan bahwa Pilgub Jakarta akan berlangsung dalam dua putaran.

“Mengenai real count internal, tim IT kami telah berusaha seteliti mungkin untuk menyelesaikan prosesnya. Dan Alhamdulillah berdasarkan data 100 persen yang kami hitung, Pilkada DKI Jakarta akan berlangsung 2 putaran,” katanya.

“Namun demikian kami tetap menghormati proses dan mekanisme resmi yang sedang berjalan, untuk itu kami meminta semua pihak bersabar pengumuman resmi dari KPUD sesuai jadwal yang ditentukan,” sambungnya.

(Puteranegara Batubara)

      
