Ridwan Kamil-Suswono Pastikan Pilkada Jakarta Berlangsung 2 Putaran, Ini Alasannya

JAKARTA - Sekretaris Tim Pemenangan pasangan Cagub-Cawagub Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono (RIDO), Basri Baco memastikan bahwa Pilgub Ibu Kota akan berlangsung dalam dua putaran.

Basri Baco menegaskan, hal itu berdasarkan Real Count internal yang dilakukan oleh information and technology (IT) tim pemenangan pasangan RIDO.

“Mengenai Real Count internal, tim IT kami telah berusaha seteliti mungkin untuk menyelesaikan prosesnya. Dan Alhamdulillah berdasarkan data 100 persen yang kami hitung, Pilkada DKI Jakarta akan berlangsung dua putaran,” katanya di kantor DPD Partai Golkar, Cikini, Jakarta, Kamis (28/11/2024).

Untuk itu Basri Baco meminta semua pihak bersabar menunggu hasil acuan resmi dalam perhitungan suara, yakni rekapitulasi berjenjang yang dilakukan KPU, mulai dari tingkat TPS kelurahan, kecamatan/kota/, hingga provinsi.

“Namun demikian kami tetap menghormati proses dan mekanisme resmi yang sedang berjalan, untuk itu kami meminta semua pihak bersabar pengumuman resmi dari KPUD sesuai jadwal yang ditentukan,” katanya.

“Kami mengajak seluruh pendukung untuk tetap semangat dan menjaga suasana kondusif selama proses perhitungan berlangsung. Mari kita semua sama-sama mendukung pelaksanaan demokrasi yang jujur, adil dan kami terima kasih yang dapat kami sampaikan dari posko Timses RK Suswono,” sambungnya.

