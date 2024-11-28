Paslon yang Diusung Perindo Maesyal-Intan Menang, QC Kedai Kopi: Raup Suara 64 Persen

TANGERANG - Hasil hitung cepat atau Quick Count Kedai Kopi untuk Pilkada Tangerang 2024 menunjukkan pasangan Maesyal-Intan berhasil meraih kemenangan, yaitu neraup suara 64 persen, mengalahkan dua kandidat lainnya, menyusul suara masuk 100 persen.

Hasil ini menunjukkan perbedaan yang mencolok dibandingkan dengan pasangan Mad Romli-Irwansyah yang hanya memperoleh 31,97 persen suara, dan Zulkarnain-Leru yang hanya meraih 4,02 persen.

Data ini dikutip pada Kamis (28/11/2024), berdasarkan hitung cepat yang dilakukan oleh Lembaga Survei Kedai Kopi. Meskipun Quick Count memberikan gambaran awal mengenai hasil pemilihan, hasil resmi masih harus menunggu proses rekapitulasi suara manual yang dilakukan oleh KPU.

Dengan tantangan yang semakin kompleks di masa mendatang, pasangan Maesyal dan Intan berkomitmen untuk menghadirkan perubahan yang signifikan di Kabupaten Tangerang jika mereka resmi terpilih.

Keberhasilan mereka tidak lepas dari strategi kampanye yang efektif serta dukungan luas dari berbagai lapisan masyarakat di Tangerang.