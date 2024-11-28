Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ekosistem Relawan Kerja RIDO: Pilkada Jakarta 2 Putaran, Kami Bakal Serbu Basis Orang Muda di Semua Lini

Riana Rizkia , Jurnalis-Kamis, 28 November 2024 |22:22 WIB
Ekosistem Relawan Kerja RIDO: Pilkada Jakarta 2 Putaran, Kami Bakal Serbu Basis Orang Muda di Semua Lini
Relawan Kerja (RK) Ecosystem.
A
A
A

JAKARTA – Berdasarkan data Real Count Tim Data RIDO, yang sudah disampaikan oleh Ketua Tim Pemenangan RIDO pada Kamis (28/11/2024) lewat tengah malam di Sekretariat Bersama Pemenangan RIDO, Cikini, Jakarta Pusat, Pilkada Jakarta akan berlangsung dua putaran.

Pilkada ini bukan hanya tentang memilih pemimpin, tetapi menentukan masa depan kota yang sehat, sejahtera, dan bahagia. Data Charta Politika menunjukkan partisipasi pilkada Jakarta baru 58 persen. 

“Kita perlu membangun kesadaran orang muda bahwa urusan-urusan dalam keseharian kita berkaitan dengan kebijakan publik, yang adalah produk politik. Maka dari itu, orang muda tidak boleh apatis terhadap politik,” kata Dewan Pembina Relawan Kerja (RK) Ecosystem Arief Rosyid Hasan. 

“Kita lihat partisipasi orang muda di Pilkada Jakarta masih rendah, salah satunya karena butuh waktu untuk mengenal dan meyakini program kerja paslonnya. Insya Allah kami akan semakin gencar turun sampai ke kampung-kampung untuk bertemu langsung dan meyakinkan orang muda di berbagai lapisan masyarakat,” ungkapnya. 

Lebih lanjut, Arief yang juga merupakan Komandan TKN Fanta Prabowo-Gibran pada Pilpres lalu, menyoroti kecurangan-kecurangan yang tertangkap basah selama proses pilkada kemarin. 

“Pilkada Jakarta akan berlanjut ke putaran kedua. Relawan Kerja (RK) Ecosystem akan mengawal agar pesta demokrasi ini semakin jujur, adil, jauh dari praktik-praktik kecurangan seperti yang kita temui di putaran pertama kemarin. Mulai dari pembagian sembako di Pulau Seribu pada masa tenang (baru ketahuan itu yang viral, belum lagi yang lain), juga kertas suara di Pinang Ranti yang sudah dicoblos nomor 3 sebelum Hari H Pilkada (bukti video ada), dan banyak lainnya. Tim Hukum RIDO sudah dan akan terus bekerja untuk mengusut tuntas pelanggaran-pelanggaran ini,” lanjut Arief.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/12/338/3103617/pramono_anung-Moj3_large.jpeg
Pramono Janji Bakal Keliling Lokasi Blusukan hingga Benahi Masalah KJP-KJS Usai Dilantik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/11/338/3103595/gubernur_jakarta-fi1e_large.jpg
Pramono Sebut Tim Transisi Bakal Selesaikan Belanja Masalah Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/11/338/3103582/pramono_anung-3sB8_large.jpg
Pramono Prioritaskan Jam Operasional Taman di Jakarta 24 Jam, Termasuk Peninggalan Anies
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/11/338/3103562/pramono-uwT9_large.jpg
Bukan Hanya Anies-Ahok, Jokowi Ternyata Dilibatkan di Tim Transisi Pram-Doel, Apa Tugasnya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/11/338/3103557/gubernur_jakarta-sEVv_large.jpg
Kenapa Bang Doel Tak Hadiri Pesta Rakyat Kemenangan? Ini Kata Pramono
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/10/338/3103209/pilkada_jakarta-oi03_large.jpg
Catat! 11 Program 100 Hari Pram-Doel, Prioritas Banjir hingga Kemacetan Jakarta
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement