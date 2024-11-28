Ekosistem Relawan Kerja RIDO: Pilkada Jakarta 2 Putaran, Kami Bakal Serbu Basis Orang Muda di Semua Lini

JAKARTA – Berdasarkan data Real Count Tim Data RIDO, yang sudah disampaikan oleh Ketua Tim Pemenangan RIDO pada Kamis (28/11/2024) lewat tengah malam di Sekretariat Bersama Pemenangan RIDO, Cikini, Jakarta Pusat, Pilkada Jakarta akan berlangsung dua putaran.

Pilkada ini bukan hanya tentang memilih pemimpin, tetapi menentukan masa depan kota yang sehat, sejahtera, dan bahagia. Data Charta Politika menunjukkan partisipasi pilkada Jakarta baru 58 persen.

“Kita perlu membangun kesadaran orang muda bahwa urusan-urusan dalam keseharian kita berkaitan dengan kebijakan publik, yang adalah produk politik. Maka dari itu, orang muda tidak boleh apatis terhadap politik,” kata Dewan Pembina Relawan Kerja (RK) Ecosystem Arief Rosyid Hasan.

“Kita lihat partisipasi orang muda di Pilkada Jakarta masih rendah, salah satunya karena butuh waktu untuk mengenal dan meyakini program kerja paslonnya. Insya Allah kami akan semakin gencar turun sampai ke kampung-kampung untuk bertemu langsung dan meyakinkan orang muda di berbagai lapisan masyarakat,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Arief yang juga merupakan Komandan TKN Fanta Prabowo-Gibran pada Pilpres lalu, menyoroti kecurangan-kecurangan yang tertangkap basah selama proses pilkada kemarin.

“Pilkada Jakarta akan berlanjut ke putaran kedua. Relawan Kerja (RK) Ecosystem akan mengawal agar pesta demokrasi ini semakin jujur, adil, jauh dari praktik-praktik kecurangan seperti yang kita temui di putaran pertama kemarin. Mulai dari pembagian sembako di Pulau Seribu pada masa tenang (baru ketahuan itu yang viral, belum lagi yang lain), juga kertas suara di Pinang Ranti yang sudah dicoblos nomor 3 sebelum Hari H Pilkada (bukti video ada), dan banyak lainnya. Tim Hukum RIDO sudah dan akan terus bekerja untuk mengusut tuntas pelanggaran-pelanggaran ini,” lanjut Arief.