Indonesia Disegani Negara Lain, Prabowo: Saya Menikmati Kerja Keras Pemerintah Sebelumnya

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa Indonesia sangat disegani oleh negara-negara lain saat dirinya melakukan kunjungan kenegaraan. Menurutnya, hal tersebut merupakan usaha dan kerja keras Pemerintah terdahulu.

"Setiap saya keliling Indonesia disegani. Jadi saya memang menikmati mungkin usaha kerja keras Pemerintah yang sebelumnya," kata Prabowo dalam arahannya Pertemuan Tahunan Bank Indonesia, di Grha Bhasvara Icchana, Kompleks Kantor Pusat Bank Indonesia, Jumat (29/11/2024).

Bahkan, kata Prabowo, saat hadir di KTT G20 Brasil, dirinya menyebut Indonesia sangat dihormati oleh negara-negara lain.

"Karena saya hadir di KTT tersebut kurang dari sebulan berkuasa kurang satu bulan menjabat saya sudah dihormati, bukan Prabowo yang dihormati, Indonesia yang dihormati," jelasnya.

"Dan dalam forum ekonomi tersebut kenapa Indonesia dihormati? Indonesia dihormati karena ekonomi Indonesia dianggap berhasil dengan sangat cemerlang," sambungnya.

Pada KTT APEC hingga pertemuan dengan pimpinan blok-blok ekonomi, kata Prabowo, kesemuanya menyebut posisi Menteri Indonesia sangat menguntungkan.