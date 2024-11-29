Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gaji Guru Naik, Ketua DPR: Semoga Bisa Tingkatkan Kualitas Para Pendidik

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Jum'at, 29 November 2024 |21:49 WIB
Gaji Guru Naik, Ketua DPR: Semoga Bisa Tingkatkan Kualitas Para Pendidik
Ketua DPR Puan Maharani (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani menyambut baik kebijakan pemerintah yang menaikkan gaji guru di tahun 2025, baik yang ASN maupun honorer. Ia menekankan, peningkatan kesejahteraan guru menjadi salah satu langkah untuk memperkuat sumber daya manusia (SDM) Indonesia.

"Peningkatan kesejahteraan guru memang sudah menjadi kewajiban Negara, khususnya pemerintah sebagai pelaksana anggaran. Semoga kebijakan kenaikan gaji guru di tahun depan bisa meningkatkan kualitas para pendidik anak bangsa," kata Puan dalam keterangan tertulis, Jumat (29/11/2024).

Puan pun berharap kebijakan kenaikan gaji tersebut dapat meningkatkan semangat para guru. "Kesejahteraan guru menjadi sangat vital mengingat masih banyak pendidik yang merasa kekurangan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya. Keadilan untuk guru sebagai pahlawan pendidikan harus selalu diupayakan,” ujar perempuan pertama yang menjadi Ketua DPR RI tersebut. 

Puan menyoroti adanya data yang menyebut kesejahteraan yang kurang mengakibatkan 55,8% guru memiliki pekerjaan sampingan, serta 79,8% guru memiliki utang. Bahkan, riset NoLimit mengingkap, 42% masyarakat yang terjerat pinjol ilegal berprofesi sebagai guru.

Untuk itu, Puan mendorong pemerintah untuk tidak melupakan nasib guru honorer yang penghasilannya masih jauh dari kata cukup.

“Harapan kita bersama adalah agar para guru-guru yang berperan dalam mencetak bibit unggul Indonesia dapat hidup dengan nyaman, baik yang PNS, PPPK, dan honorer. Agar mereka tidak lagi dipusingkan karena masalah utang,” tuturnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/337/3180306/demo-xMkK_large.jpg
Istana Respons Tuntutan Guru Madrasah Agar Diangkat Menjadi PPPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/337/3180299/demo-lM6b_large.jpg
Ribuan Guru Madrasah Tuntut Kesetaraan hingga Kenaikan Status PPPK-ASN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/337/3180244/kemenag-I3Do_large.jpg
Kemenag Dorong Peningkatan Kesejahteraan Guru Agama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/17/337/3114484/guru-U6V5_large.jpg
Kemenag Tetap Salurkan Insentif Guru RA dan Madrasah Meski Ada Efisiensi, Begini Kriterianya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/20/337/3106069/guru-LZdl_large.jpg
Viral Sekolah Tanpa Guru di Nias Sebulan Tak Belajar, Ini Kata Menko PMK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/14/340/3095480/guru-ClJH_large.jpg
Heboh Guru Disawer Ratusan Juta oleh Seorang Sultan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement