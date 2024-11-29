Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Rustini Muhaimin: Ada Andil Perempuan Bangsa dalam Perolehan Suara PKB

Sucipto , Jurnalis-Jum'at, 29 November 2024 |22:10 WIB
Rustini Muhaimin: Ada Andil Perempuan Bangsa dalam Perolehan Suara PKB
Ketua Dewan Pembina DPP PB, Rustini Muhaimin
A
A
A

JAKARTA - Dewan Pengurus Pusat (DPP) Perempuan Bangsa menggelar Musyawarah Pimpinan Nasional (Muspimnas) di kantor DPP PKB, Jakarta. Acara tersebut dihadiri oleh jajaran DPP Perempuan Bangsa serta DPW PKB seluruh Indonesia.

Ketua Dewan Pembina DPP PB, Rustini Muhaimin mengatakan, Perempuan Bangsa di seluruh Indonesia, berkontribusi besar saat Pemilu 2024, hingga PKB meraih suara 16 juta lebih.

“Alhamdulillah, saya mengapresiasi kinerja seluruh kader Perempuan Bangsa di Indonesia,”ujar Rustini, Jumat (29/11/2024).

“Karena saat ini PKB berhasil memperoleh suara tertinggi sejak partai ini didirikan, itu tentu di dalamnya ada andil, ada kontribusi para perempuan-perempuan PKB seluruh Indonesia,” sambungnya.

Rustini meminta jajaran DPP PKB tidak boleh melupakan jasa-jasa Perempuan Bangsa. Rustini menyatakan, tanpa suara perempuan tidak mungkin PKB mendapatkan suara yang begitu besar.

“Jadi pak Hasan (Sekjen DPP PKB), kalau ada pengurus Perempuan Bangsa, kader Perempuan Bangsa yang ingin curhat berkeluh kesah tolong didengarkan, jangan diabaikan. Coba bayangkan kalau perempuan-perempuan PKB ini mogok semua, bagaimana PKB ini,” tuturnya.

“Saya berharap Perempuan Bangsa bukan saatnya lagi bersantai-santai, harus melakukan kegiatan-kegiatan yang memberikan manfaat dan kemaslahatan bagi masyarakat dan bangsa,”lanjutnya.

Dia berharap, Muspimnas ini nanti akan mengeluarkan rekomendasi-rekomendasi, kegiatan-kegiatan yang bisa memberikan kemaslahatan yang lebih luas terutama untuk masyarakat yang lemah dan terpinggirkan.

“Karena mereka itu kalau disurvei prosentasenya banyak terjadi pada perempuan dan anak-anak,” tutup Rustini.

Sementara itu, Sekjen DPP PKB Hasanuddin Wahid mengakui peran besar perempuan-perempuan dalam raihan suara signifikan PKB pada Pemilu 2024 yang lalu.

“Kata siapa perempuan tidak berdaya. Ini ada pantun, beli kemuning di tengah pasar, pulangnya beli kue basah, tidak mungkin PKB besar, kalau tidak ada peran Perempuan Bangsa,” kata Hasan.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Cak Imin Muhaimin Iskandar PKB
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/65/3188173//riwayat_pendidikan-2OAZ_large.jpg
Adu Pendidikan Muhaimin Iskandar dan Raja Juli, Ternyata Berbeda Latar Belakang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187851//pemerintah-EvfD_large.jpg
Heboh Cak Imin Minta 3 Menteri Tobat Nasuha, Raja Juli: Jangan Saling Mendiskreditkan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/337/3187414//pemerintah-jobz_large.jpeg
Cak Imin Disemprot DPR Usai Minta Bahlil dan Raja Juli Tobat Nasuha Akibat Banjir Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/337/3185272//pkb-gSuK_large.jpg
Cak Imin: Panji Bangsa Akan Jadi Pasukan Serbaguna PKB!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/320/3185045//orang_kaya-PrWv_large.jpg
1 Persen Orang Terkaya Kuasai Hampir Separuh Kekayaan Indonesia, Siapa Mereka?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184645//pkb-dAYr_large.jpg
Cak Imin: Panji Bangsa Berkontribusi dalam Pengamanan saat Demo Ricuh Agustus
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement