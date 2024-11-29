Rustini Muhaimin: Ada Andil Perempuan Bangsa dalam Perolehan Suara PKB

JAKARTA - Dewan Pengurus Pusat (DPP) Perempuan Bangsa menggelar Musyawarah Pimpinan Nasional (Muspimnas) di kantor DPP PKB, Jakarta. Acara tersebut dihadiri oleh jajaran DPP Perempuan Bangsa serta DPW PKB seluruh Indonesia.

Ketua Dewan Pembina DPP PB, Rustini Muhaimin mengatakan, Perempuan Bangsa di seluruh Indonesia, berkontribusi besar saat Pemilu 2024, hingga PKB meraih suara 16 juta lebih.

“Alhamdulillah, saya mengapresiasi kinerja seluruh kader Perempuan Bangsa di Indonesia,”ujar Rustini, Jumat (29/11/2024).

“Karena saat ini PKB berhasil memperoleh suara tertinggi sejak partai ini didirikan, itu tentu di dalamnya ada andil, ada kontribusi para perempuan-perempuan PKB seluruh Indonesia,” sambungnya.

Rustini meminta jajaran DPP PKB tidak boleh melupakan jasa-jasa Perempuan Bangsa. Rustini menyatakan, tanpa suara perempuan tidak mungkin PKB mendapatkan suara yang begitu besar.

“Jadi pak Hasan (Sekjen DPP PKB), kalau ada pengurus Perempuan Bangsa, kader Perempuan Bangsa yang ingin curhat berkeluh kesah tolong didengarkan, jangan diabaikan. Coba bayangkan kalau perempuan-perempuan PKB ini mogok semua, bagaimana PKB ini,” tuturnya.

“Saya berharap Perempuan Bangsa bukan saatnya lagi bersantai-santai, harus melakukan kegiatan-kegiatan yang memberikan manfaat dan kemaslahatan bagi masyarakat dan bangsa,”lanjutnya.

Dia berharap, Muspimnas ini nanti akan mengeluarkan rekomendasi-rekomendasi, kegiatan-kegiatan yang bisa memberikan kemaslahatan yang lebih luas terutama untuk masyarakat yang lemah dan terpinggirkan.

“Karena mereka itu kalau disurvei prosentasenya banyak terjadi pada perempuan dan anak-anak,” tutup Rustini.

Sementara itu, Sekjen DPP PKB Hasanuddin Wahid mengakui peran besar perempuan-perempuan dalam raihan suara signifikan PKB pada Pemilu 2024 yang lalu.

“Kata siapa perempuan tidak berdaya. Ini ada pantun, beli kemuning di tengah pasar, pulangnya beli kue basah, tidak mungkin PKB besar, kalau tidak ada peran Perempuan Bangsa,” kata Hasan.