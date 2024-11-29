Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Pemerintah Latih 80 Ribu Aparatur Desa Secara Serentak Lewat Online

Abdul Malik Mubarok , Jurnalis-Jum'at, 29 November 2024 |22:29 WIB
Pemerintah Latih 80 Ribu Aparatur Desa Secara Serentak Lewat Online
Kemendagri Latih 80 Ribu Aparatur Desa Secara Serentak Lewat Online
A
A
A

JAKARTA -Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, melakukan pelatihan secara tatap maya (online) kepada 80,000 aparatur desa. Pelatihan ini akan dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia melalui aplikasi khusus, Learning Management System (LMS) Pamong Desa.

Direktur Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Desa, Data dan Evaluasi Perkembangan Desa Ditjen Bina Pemdes Kemendagri Mohammad Noval mengatakan, peserta pelatihan akan mendapatkan dua materi tematik.

“Materi itu meliputi perencanaan pembangunan desa dan pengelolaan keuangan desa,” ujar Mohammad Noval, Jumat (29/11/2024).

Dikatakannya, untuk materi perencanan pembangunan desa akan diikuti bagian kepala urusan (KAUR) perencanaan dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), sedangkan materi pengelolaan keuangan desa diikuti oleh KAUR Keuangan dan Perencanaan. Adapun pesertanya, masing-masing desa akan mengirimkan dua wakilnya.

Dua materi tematik itu merupakan isu krusial bagi pemerintahan desa dan menjadi kebutuhan untuk pembangunan desa.

“Materi keuangan berguna untuk menyelesaikan persoalan dana desa, APBDes, dan mengurangi potensi penyalahgunaan anggaran. Materi perencanaan berguna untuk mengumpulkan usulan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi masyarakat desa,” tuturnya.

“Pembelajarannya akan dilakukan pada pagi hari, siang atau sore hari. Ini dilakukan supaya kuota tetap terjaga dan server juga tetap terjaga,” lanjut Noval.

 

Halaman:
1 2
      
