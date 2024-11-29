Gempa M4,7 Guncang Sumur Banten

JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan magnitudo 4,7 mengguncang wilayah Sumur, Banten, pada Jumat (29/11/2024) sekira pukul 23.13 WIB.

Berdasarkan informasi dari akun X Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), lokasi gempa berada di 7.54 Lintang Selatan - 104.83 Bujur Timur.

"#Gempa Mag:4.7, 29-Nov-2024 23:13:19WIB, Lok:7.54LS, 104.83BT (128 km BaratDaya SUMUR-BANTEN), Kedlmn:10 Km," tulis BMKG.

Hingga saat ini belum diketahui dampak dari gempa tersebut.

"Disclaimer: Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," pungkasnya.

(Awaludin)