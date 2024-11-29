Gelar Muspimnas, Perempuan Bangsa Jadi Organisasi Terbuka Ikuti Jejak PKB

JAKARTA- Perempuan Bangsa akan mengikuti Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk Go Public dalam era lima tahun kedepan. Badan Otonom partai besutan Muhaimin Iskandar ini akan menjadi organisasi yang lebih terbuka tidak hanya berasal dari kalangan Nahdlatul Ulama (NU) saja.

Demikian diutarakan Ketua Umum DPP Perempuan Bangsa, Siti Mukaromah, dalam pembukaan Muspimnas Perempuan Bangsa, di Jakarta, Jumat (29/11/2024).

"Kita akan mengikuti PKB, untuk mempersiapkan menjadi organisasi perempuan yang go public. Sebagai langkah awal, Musyawarah Pimpinan Nasional (Muspimnas) bagian dari konsolidasi organisasi secara nasional," ujarnya.

Sementara itu, Dewan Pembina Perempuan Bangsa, Rustini Muhaimin menyampaikan terima kasih kepada DPW Perempuan Bangsa yang telah turut andil dalam meningkatkan perolehan suara PKB. "Kenaikan suara PKB juga merupakan andil perempuan," ujarnya.

Sekjen DPP Partai Kebangkitan Bangsa, Hasanuddin Wahid menambahkan, untuk dapat berperan dan memaksimalkan kuota perempuan, harus ada kebijakan internal partai yang memberi ruang pada perempuan. PKB telah sejak awal berdiri melakukan hal tersebut.

"Perempuan Bangsa tulang punggung partai. Kita besarkan Perempuan Bangsa, agar PKB juga besar. Kalau hanya membesarkan PKB, Perempuan Bangsa belum tentu besar," kata Hasanudin.

Dikatakannya, butuh kreativitas untuk menaikkan perolehan suara partai lima tahun kedepan. Kaderisasi harus berjalan dengan regenerasi kepemimpinan termasuk pada tingkat wilayah.