Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gelar Muspimnas, Perempuan Bangsa Jadi Organisasi Terbuka Ikuti Jejak PKB

Sucipto , Jurnalis-Jum'at, 29 November 2024 |23:40 WIB
Gelar Muspimnas, Perempuan Bangsa Jadi Organisasi Terbuka Ikuti Jejak PKB
Gelar Muspimnas, Perempuan Bangsa Jadi Organisasi Terbuka Ikuti Jejak PKB
A
A
A

JAKARTA- Perempuan Bangsa akan mengikuti Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk Go Public dalam era lima tahun kedepan. Badan Otonom partai besutan Muhaimin Iskandar ini akan menjadi organisasi yang lebih terbuka tidak hanya berasal dari kalangan Nahdlatul Ulama (NU) saja.

Demikian diutarakan Ketua Umum DPP Perempuan Bangsa, Siti Mukaromah, dalam pembukaan Muspimnas Perempuan Bangsa, di Jakarta, Jumat (29/11/2024).

"Kita akan mengikuti PKB, untuk mempersiapkan menjadi organisasi perempuan yang go public. Sebagai langkah awal, Musyawarah Pimpinan Nasional (Muspimnas) bagian dari konsolidasi organisasi secara nasional," ujarnya.

Sementara itu, Dewan Pembina Perempuan Bangsa, Rustini Muhaimin menyampaikan terima kasih kepada DPW Perempuan Bangsa yang telah turut andil dalam meningkatkan perolehan suara PKB. "Kenaikan suara PKB juga merupakan andil perempuan," ujarnya.

Sekjen DPP Partai Kebangkitan Bangsa, Hasanuddin Wahid menambahkan, untuk dapat berperan dan memaksimalkan kuota perempuan, harus ada kebijakan internal partai yang memberi ruang pada perempuan. PKB telah sejak awal berdiri melakukan hal tersebut.

 "Perempuan Bangsa tulang punggung partai. Kita besarkan Perempuan Bangsa, agar PKB juga besar. Kalau hanya membesarkan PKB, Perempuan Bangsa belum tentu besar," kata Hasanudin.

Dikatakannya, butuh kreativitas untuk menaikkan perolehan suara partai lima tahun kedepan. Kaderisasi harus berjalan dengan regenerasi kepemimpinan termasuk pada tingkat wilayah.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Cak Imin Muhaimin Iskandar PKB
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/65/3188173//riwayat_pendidikan-2OAZ_large.jpg
Adu Pendidikan Muhaimin Iskandar dan Raja Juli, Ternyata Berbeda Latar Belakang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187851//pemerintah-EvfD_large.jpg
Heboh Cak Imin Minta 3 Menteri Tobat Nasuha, Raja Juli: Jangan Saling Mendiskreditkan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/337/3187414//pemerintah-jobz_large.jpeg
Cak Imin Disemprot DPR Usai Minta Bahlil dan Raja Juli Tobat Nasuha Akibat Banjir Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/337/3185272//pkb-gSuK_large.jpg
Cak Imin: Panji Bangsa Akan Jadi Pasukan Serbaguna PKB!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/320/3185045//orang_kaya-PrWv_large.jpg
1 Persen Orang Terkaya Kuasai Hampir Separuh Kekayaan Indonesia, Siapa Mereka?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184645//pkb-dAYr_large.jpg
Cak Imin: Panji Bangsa Berkontribusi dalam Pengamanan saat Demo Ricuh Agustus
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement