Jelang Hari Disabilitas Internasional, Tagar #SetaraBerkarya Viral di Medsos

JAKARTA- Viral di media sosial, tagar #SetaraBerkarya ramai diperbincangkan sebagai simbol dukungan terhadap kampanye inklusivitas yang digagas oleh Kementerian Sosial (Kemensos) menjelang Hari Disabilitas Internasional 2024, pada Selasa 3 Desember 2024. Kampanye yang menekankan pentingnya kesetaraan dan pemberdayaan ini menarik perhatian netizen.

Kampanye ini dimulai dengan peluncuran video inspiratif di media sosial Kemensos. Video menampilkan kolaborasi antara penyandang disabilitas dan non-disabilitas, menegaskan bahwa semua individu memiliki hak yang setara untuk berkarya.

Salah satu pengguna Twitter, @Lenny_diary, membuat utas yang menyoroti pentingnya inklusivitas bagi penyandang disabilitas.

Dalam utasnya, ia juga memperkenalkan 31 Sentra dan 6 Balai Besar Kemensos yang menyediakan fasilitas bagi penyandang disabilitas di seluruh Indonesia, sambil mengajak warganet untuk mendukung gerakan ini.

Kemensos juga mendorong partisipasi publik dalam berbagai kegiatan interaktif, seperti #InklusiVlogChallenge dan TikTok bersama Yana Mulyana.

Hari Disabilitas Internasional yang diperingati setiap 3 Desember merupakan salah satu agenda rutin Kementerian Sosial yang diadakan setiap tahun.

Dalam rangka menyambut perayaan global ini, Kemensos mengadakan pra-acara bertajuk “Live Mural #SetaraBerkarya” di Taman Ismail Marzuki sejak tanggal 25 November 2024. Kegiatan ini melibatkan penyandang disabilitas dan seniman lokal dalam menciptakan mural yang menggambarkan semangat kesetaraan dan keberagaman.

Rangkaian acara utama Hari Disabilitas Internasional 2024 akan berlangsung pada 1-3 Desember di Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Dengan mengusung tema "Memperkuat Kepemimpinan Penyandang Disabilitas untuk Masa Depan yang Inklusif dan Berkelanjutan,".