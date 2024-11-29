Cuaca Jakarta Diprediksi Hujan Sore Hari

JAKARTA - Cuaca mayoritas wilayah Jakarta pada hari ini, Jumat (29/11/2024) berawan. Namun, pada sore hari cuaca diprediksi akan mengalami hujan ringan.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merinci, pada pagi hari cuaca seluruh wilayah Jakarta berawan. Kondisi tersebut akan bertahan hingga siang hari, kecuali untuk wilayah Jakarta Selatan.

Hujan ringan diprediksi bakal mengguyur wilayah Jakarta Selatan pada siang hari hingga sore hari. Sementara wilayah Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Timur baru akan diguyur hujan ringan pada sore hari.

Cuaca seluruh wilayah Jakarta pada malam hari diprediksi kembali berawan.

Adapun suhu pada hari ini berada di kisaran 25 hingga 33 derajat celcius. Sedangkan kelembapannya 62 hingga 96 persen.

(Arief Setyadi )