HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kecurangan Pilkada Jakarta: 19 Surat Suara Sudah Tercoblos di TPS 028 Pinang Ranti, Alasan Pelaku Mengejutkan!

Riana Rizkia , Jurnalis-Jum'at, 29 November 2024 |07:21 WIB
Kecurangan Pilkada Jakarta: 19 Surat Suara Sudah Tercoblos di TPS 028 Pinang Ranti, Alasan Pelaku Mengejutkan!
Ilustrasi Pilkada (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta Timur Rio Verieza mengakui bahwa telah terjadi pelanggaran berat, dalam pelaksanaan pemungutan suara di TPS 028, Kelurahan Pinang Ranti, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur untuk Pilkada Jakarta 2024.

"Jadi, terkait kejadian itu memang benar. Kemarin itu, yang tadi malam itu, sudah kita periksa. Satu ketua KPPS plus petugas ketertiban di TPS 028, Kelurahan Pinang Ranti, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur. Setelah kami periksa, memang yang bersangkutan mengakui," katanya kepada wartawan, dikutip Jumat (29/11/2024).

Rio pun menjelaskan kronologi terjadinya pelanggaran dan perbuatan curang tersebut. Berdasar pengakuan ketua KPPS dan petugas ketertiban TPS, mereka melakukan secara spontan.

Tujuannya agar laporan partisipasi pemilih di TPS tersebut tinggi. Dia menampik ada alasan politis seperti arahan khusus dari pihak tertentu di balik tindakan melanggar aturan yang diambil oleh kedua petugas tersebut. 

"Sejauh yang kami periksa semalam, ini tidak ada unsur politis. Jadi, kalau misalkan Ketua KPPS itu dia beralasan bahwa, kita hanya spontan saja gitu, hanya spontan," katanya.

"Menyuruh petugas ketertiban supaya absensi artinya partisipasi (pemilih) meningkat gitu. Itulah yang tidak betul. Bagaimana pun itu tidak bisa dibenarkan," sambungnya.

Secara keseluruhan, ada 19 surat suara yang sudah tercoblos untuk pasangan calon nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno. Satu surat suara sudah masuk ke dalam kotak suara. Sementara 18 lainnya tidak. 

 

Halaman:
1 2
      
