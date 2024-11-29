Viral Pelecehan di KRL Tanah Abang-Pondok Ranji, Pelaku Di-blacklist

JAKARTA - Viral dugaan aksi pelecehan seksual dialami seorang wanita di kereta rel listrik (KRL) relasi Tanah Abang-Pondok Ranji, Tangerang Selatan yang dibagikan laman X @bacottetangga__.

Manager Public Relation KAI Commuter Leza Arlan sangat menyayangkan kejadian tindak asusila terjadi di rangkaian KRL. Ia menegaskan, terduga pelaku langsung di-blacklist dalam perjalanan Commuter Line.

"Untuk kronologi awal kami tidak mengetahui detailnya seperti apa, tapi kami sangat menyayangkan kejadian tindak asusila ini. Yang jelas kami akan blacklist terduga pelaku yang melakukan tindakan tersebut untuk naik Commuter Line," kata Leza saat dikonfirmasi, Kamis (28/11/2024).

Leza mengimbau kepada seluruh pengguna untuk berani speak up atau bersuara, selalu waspada terhadap tindakan yang mencurigakan dan segera lapor kepada petugas baik di Stasiun atau pun di dalam kereta.

"Kami juga akan siap membantu pengguna yang menjadi korban tindak pelecehan seksual sampai ke ranah hukum dan pendampingan trauma," ungkapnya.



(Arief Setyadi )