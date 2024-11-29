Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Warga Jakarta Curhat soal Got Mampet hingga Dana RT/RW

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Jum'at, 29 November 2024 |11:05 WIB
Warga Jakarta Curhat soal Got Mampet hingga Dana RT/RW
Balai Warga Volume 4
A
A
A

JAKARTA - Antusias audiens terasa di Balai Warga Vol 4 yang digelar di Jakarta Barat. Acara ini membawa tema besar “Menggapai Barat” dengan tagline Jakarta Adil-Akses Merata-Warga Terjamin, mengajak warga untuk bicara terkait isu-isu yang relevan dengan lingkungan dan keseharian mereka.

Balai Warga Vol.4 ini memiliki fokus dalam membedah dua program andalan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung dan Rano Karno alias Bang Doel, yaitu Jakarta Berdedikasi dan Jakarta Berkeadilan. Pada agenda ini banyak warga yang menyampaikan “unek-unek” hingga keresahan mereka sambil berdialog dengan tim Revisi Jakarta.

Curhatan Warga Meliputi Permasalahan Got Kotor Hingga Fasilitas Penunjang Untuk Mahasiswa Seni

Nanang, warga asli Jakarta Barat, curhat soal kebersihan lingkungan yang menurutnya mulai kurang terurus. 

“Kalau bisa, zaman Mas Pram nanti kayak zaman Pak Ahok dulu deh, ya. Got-got bersih, PPSU diawasi ketat, dan hasil kerjanya transparan. Bukan cuma nambah jumlah orangnya aja,” ujarnya disambut anggukan dari peserta lain.

Ada juga Nani dari Jakarta Timur yang menyoroti soal transparansi anggaran di tingkat RT dan RW. 

“Jangan sampai deh, dana buat RT/RW malah nyangkut di orang-orang yang itu-itu aja. Transparansi itu penting biar warga juga ikut merasa terlibat,” katanya dengan nada penuh harap.

Dari kalangan anak muda, Faqih, anggota komunitas Teater Keliling, membawa isu lain yang tak kalah penting. “Pak Pram, Bang Doel, tolong dong, stop komersialisasi fasilitas pemerintah daerah untuk mahasiswa seni. Kita butuh ruang buat berkarya, bukan malah jadi beban karena biaya sewa yang mahal,” ungkapnya tegas.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/337/3179873//ijazah_jokowi-MOf2_large.jpg
Bonatua Minta KPU Dihadirkan ke Sidang Sengketa Ijazah Jokowi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/65/3179632//m_afifuddin-Lkq4_large.jpg
Ini Pendidikan M. Afifuddin, Ketua KPU yang 59 Kali Naik Jet Pribadi dan Habiskan Rp90 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/337/3178887//mardani_ali_sera-ZscY_large.jpg
Komisioner KPU Gunakan Jet Pribadi, DPR: Pelanggaran Pengelolaan Anggaran Negara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/337/3178710//wakil_ketua_komisi_ii_dpr_ri_dede_yusuf_macan_effendi-wWhF_large.jpg
DPR Akan Panggil Komisioner KPU Soal Penggunaan Jet Pribadi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/337/3173183//subhan-uCm1_large.jpg
Wapres Gibran Tidak Hadir, Mediasi Gugatan Ijazah Ditunda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/338/3172978//pemerintah-Graz_large.jpg
Kompak! Pramono-Doel Suarakan Jaga Jakarta di Arena CFD Bundaran HI
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement