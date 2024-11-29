Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Banjir Telah Surut, Warga Kebon Pala Jaktim Berativitas Normal

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Jum'at, 29 November 2024 |11:26 WIB
Banjir Telah Surut, Warga Kebon Pala Jaktim Berativitas Normal
Warga Kebon Pala usai kebanjiran
A
A
A

JAKARTA - Warga yang bermukim di kawasan Kebon Pala, Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur telah beraktivitas normal setelah banjir merendam pada Kamis (28/11/2024) dini hari.

Dari pantauan di lapangan sekitar pukul 10.00 WIB, nampak tak ada genangan air di sekitar pemukiman Kebon Pala. Nampak, sejumlah warga telah beraktivitas normal.

Bahkan, salah satu tempat ibadah yakni Masjid Jami Ittihadul Ikhwan telah siap untuk dipakai ibadah salat Jumat. Nampak, karpet berjejer rapih di dalam masjid.

"Di sini (masjid) kemarin terendam. Tetapi udah surut dari kemarin sore," kata salah satu warga saat berbincang, Jumat (29/11/2024).

Berdasarkan pantauan di lapangan, tak ada warga juga yang tengah membersihkan puing sisa banjir kemarin. Di kawasan itu, nampak sudah bersih dari sisaan banjir.

Sementara SDN Kampung Melayu 02 yang sempat menjadi tempat pengungsian warga, telah beraktivitas normal. Terlihat, para siswa tengah mengikuti kegiatan belajar mengajar  di sana.

 

