INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

KPU Belum Resmi Umumkan, Pramono-Doel Sudah Kebanjiran Karangan Bunga Menang Pilkada Jakarta

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Jum'at, 29 November 2024 |14:50 WIB
KPU Belum Resmi Umumkan, Pramono-Doel Sudah Kebanjiran Karangan Bunga Menang Pilkada Jakarta
Karangan Bunga di Posko Pemenangan Pramono dan Rano. Foto: Okezone/Refi Sandi.
A
A
A

JAKARTA - Pasangan Pramono Anung dan Rano Karno atau Bang Doel kebanjiran karangan bunga bertuliskan selamat atas kemenangan di Pilkada Jakarta 2024. Hal itu tercermin pada posko pemenangan Cagub-Cawagub tersebut, di Jalan Cemara 19, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (29/11/2024).

Diketahui pasangan Pramono-Doel mendeklarasikan kemenangan Pilgub Jakarta dengan perolehan 50,07 persen atau 2.183.577 suara mengalahkan pesaingnya Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) dan Dharma Pongrekun-Kun Wardana.

Klaim kemenangan tersebut berdasarkan hitung cepat atau Quick Count. Sementara, KPU sebagai lembaga resmi penyelenggara Pemilu belum resmi mengumumkan pemenang Pilkada Jakarta, maupun apakah pesta demokrasi di Ibu Kota berlangsung seputaran atau dua putaran. 

Pantauan di posko pemenangan, karangan bunga ucapan dari kelompok relawan, warga, pengusaha dan lainnya atas terpilihnya sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta versi internal. 

Sementara itu, hadir pula Bang Doel di posko pemenangan dengan menggunakan kemeja oranye dan peci hitam. Ia terlihat kurang sehat dengan menggunakan masker.

"Lagi kurang sehat nih, flu," ucap Bang Doel.

Sebelumnya, Pasangan Calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno alias Bang Doel mendeklarasikan kemenangan Pilgub Jakarta 2024 satu putaran berdasarkan hasil real count C1 internal dengan perolehan suara 50,07% atau memenuhi syarat 50% +1 suara di kediaman Pramono kawasan Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan pada Kamis (28/11/2024) pagi ini.

 

Telusuri berita news lainnya
