Habis Top Up Dompet Digital, Pria di Bogor Tewas di Depan Minimarket

BOGOR - Pria paruh baya berinisial DIP (54), meninggal dunia di depan minimarket Pandu Raya, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor. Diduga, pria itu meninggal dunia karena serangan jantung.

Kapolsek Bogor Utara Kompol Agus Supriyanto mengatakan peristiwa itu terjadi sekira pukul 09.54 WIB. Awalnya, DIP diketahui datang ke minimarket tersebut untuk mengisi atau top up dompet digital.

"Korban baru selesai melakukan top up di minimarket," kata Agus dalam keterangannya, Jumat (29/11/2024).

Setelah itu, DIP keluar dan duduk di bangku depan minimarket. Tidak lama, DIP langsung jatuh tersungkur dan dinyatakan meninggal dunia di lokasi kejadian.

"Dugaan sementara korban meninggal dunia dikarenakan serangan jantung," jelasnya.

Selanjutnya, polisi yang menerima laporan langsung menuju lokasi untuk melakukan pemeriksaan. Polisi pun mengunpulkan keterangan saksi-saksi dan melakukan olah tempat kejadian perkara.

"Membuat pernyataan tidak dilakukan visum," pungkasnya.



(Khafid Mardiyansyah)