Quick Count: Supian-Chandra Unggul di 9 Wilayah Kota Depok

JAKARTA - Pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Depok, Supian Suri-Chandra Rahmansyah unggul dalam hasil hitung cepat atau quick count Pilkada serentak 2024. Ia meraih suara sebanyak 53,79%.

Sementara rivalnya, Imam Budi-Ririn Farabi meraih suara 46,21 persen. Hitung cepat ini dilakukan lembaga survei Indikator Politik Indonesia.

Menurut Direktur Riset Indikator Politik Indonesia Adam Kamil, data yang masuk hitung cepat Pilkada Depok sudah 100 persen. Keunggulan Supian-Chandra ada di sembilan wilayah Kota Depok.

"Jika melihat distribusi suara, pasangan Supian-Chandra mendapatkan banyak suara dari sembilan wilayah, salah satunya Pancoran Mas sebesar 57,93%,” ujar Adam dalam keterangannya, dikutip Jumat (29/11/2024).

Selain di Pancoran Mas, Adam merinci wilayah lainnya yang juga menjadi titik keunggulan Supian-Chandra, yakni Cipayung, Cilodong, Tapos, Beji, Sawangan. Kemudian, Cinere, Sukamajaya dan Cimanggis. Pasangan tersebut hanya kalah di Bojongsari dan Limo.



(Arief Setyadi )