Banyak Karangan Bunga Ucapan Selamat ke Pramono-Doel, Pesan Cak Lontong ke Relawan: Jaga Kondusifitas

JAKARTA - Ketua Tim Pemenangan Pramono-Doel, Lies Hartono alias Cak Lontong menanggapi perihal mulai banyaknya karangan bunga berisi pesan ucapan selamat kepada pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno alias Bang Doel di sejumlah tempat seperti Posko Pemenangan Cemara 19, Gedung Balaikota Jakarta, Gedung DPRD DKI Jakarta, hingga kediaman masing-masing.

"Karena seperti kita lihat sudah banyak karangan bunga yang dikirim ke cemara 19 ini. Di gedung dprd juga ada, kemudian di balaikota juga ada. Di relawan Dipo 72 jga. Terima kasih itu untuk dukungan dan apresiasi terhadap perjuangan kita," ujar Cak Lontong di Posko Cemara 19, Menteng, Jakarta Pusat pada Jumat (29/11/2024).

Cak Lontong tetap mengimbau agar seluruh relawan tetap menjaga kondusifitas agar situasi Jakarta tetap aman, damai dan tertib.

"Kita tetap mengimbau untuk relawan sebahagia apapun jaga kondusifitas, situasi tetap aman, damai dan tertib," ucapnya.