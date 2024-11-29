Ariza Bantah RK dan Maruarar Kirim Karangan Bunga ke Pramono-Rano

JAKARTA - Ketua Timses Pemenangan pasangan cagub-cawagub Jakarta Nomor urut 1, Ridwan Kamil - Suswono (RIDO), Ahmad Riza Patria menegaskan, pihaknya tidak pernah mengirimkan karangan bunga berisi selamat atas kemenangan Pramono - Rano Karno.

Diketahui, berjejer sejumlah karangan bunga di rumah pemenangan cagub-cawagub Jakarta Pramono - Rano Karno. Namun yang menyita perhatian, terlihat ada karangan bunga berisikan ucapan selamat dengan nama pengirim berinisial ‘RK’ dan Maruarar Sirait.

“Engga, engga bener, engga ada (bukan dari pak RK),” kata pria yang akrab disapa Ariza itu kepada MNC Portal di Hotel Pullman Jakarta Barat, Jumat (29/11/2024).

Pada kesempatan terpisah, Juru Bicara pasangan RIDO Bernardus Djonoputro menilai bahwa karangan bunga dari pengirim berinisial RK itu, bisa saja berasal dari pasangannya Pramono Anung yakni Rano Karno.

"RK-nya itu mungkin Rano Karno. Bisa jadi, Pak Rano terlalu semangat sehingga berkirim bunga mengucapkan selamat pada diri sendiri," kata Bernie, panggilang akrab Bernardus Djonoputro.