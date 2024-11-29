Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ketua Timses RIDO Minta Pendukung Tetap Tenang dan Optimis Pilkada Jakarta 2 Putaran

Riana Rizkia , Jurnalis-Jum'at, 29 November 2024 |19:45 WIB
Ketua Timses RIDO Minta Pendukung Tetap Tenang dan Optimis Pilkada Jakarta 2 Putaran
Ketua Timses Pemenangan Pasangan RIDO Ahmad Riza Patria. Foto: Okezone/Riana Rizkia.
A
A
A

JAKARTA - Ketua Timses Pemenangan pasangan Cagub-Cawagub Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono (RIDO), Ahmad Riza Patria mengimbau kepada para pendukung agar tetap tenang, dan tidak terpengaruh dengan deklarasi kemenangan yang dilakukan sebelum pengumunan resmi dari KPU.

Pria yang akrab disapa Ariza itu juga meminta agar para pendukung pasangan RIDO tetap optimistis bahwa Pilgub Jakarta akan digelar dalam dua kali putaran.

“Ya, jadi kami imbau kepada seluruh masyarakat Jakarta agar tenang, tetap optimis, yakin dua putaran,” kata Ariza saat ditemui di kawasan Jakarta Barat, Jumat (29/11/2024).

Bahkan Ariza mengatakan, pihaknya sangat optimistis akan memenangkan putaran kedua Pilgub Jakarta. Terlebih, sebelumnya Sekretaris Pemenangan Pasangan RIDO Basri Baco juga telah mengatakan, bahwa pihaknya sudah menyiapkan sejumlah strategi untuk menghadapi hal tersebut. 

Salah satunya dengan menyusun kekompakan antara 16 partai pengusung yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus.

“Dan kita akan menang di putaran kedua. Ini semua bagian dari sebuah proses yang harus dilalui ya,” ucap Ariza.

Ariza meminta semua pihak untuk sabar menunggu hasil acuan resmi dalam perhitungan suara, yakni rekapitulasi berjenjang yang dilakukan KPU, mulai dari tingkat TPS kelurahan, kecamatan/kota hingga provinsi.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/12/338/3103617/pramono_anung-Moj3_large.jpeg
Pramono Janji Bakal Keliling Lokasi Blusukan hingga Benahi Masalah KJP-KJS Usai Dilantik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/11/338/3103595/gubernur_jakarta-fi1e_large.jpg
Pramono Sebut Tim Transisi Bakal Selesaikan Belanja Masalah Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/11/338/3103582/pramono_anung-3sB8_large.jpg
Pramono Prioritaskan Jam Operasional Taman di Jakarta 24 Jam, Termasuk Peninggalan Anies
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/11/338/3103562/pramono-uwT9_large.jpg
Bukan Hanya Anies-Ahok, Jokowi Ternyata Dilibatkan di Tim Transisi Pram-Doel, Apa Tugasnya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/11/338/3103557/gubernur_jakarta-sEVv_large.jpg
Kenapa Bang Doel Tak Hadiri Pesta Rakyat Kemenangan? Ini Kata Pramono
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/10/338/3103209/pilkada_jakarta-oi03_large.jpg
Catat! 11 Program 100 Hari Pram-Doel, Prioritas Banjir hingga Kemacetan Jakarta
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement