Ketua Timses RIDO Minta Pendukung Tetap Tenang dan Optimis Pilkada Jakarta 2 Putaran

JAKARTA - Ketua Timses Pemenangan pasangan Cagub-Cawagub Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono (RIDO), Ahmad Riza Patria mengimbau kepada para pendukung agar tetap tenang, dan tidak terpengaruh dengan deklarasi kemenangan yang dilakukan sebelum pengumunan resmi dari KPU.

Pria yang akrab disapa Ariza itu juga meminta agar para pendukung pasangan RIDO tetap optimistis bahwa Pilgub Jakarta akan digelar dalam dua kali putaran.

“Ya, jadi kami imbau kepada seluruh masyarakat Jakarta agar tenang, tetap optimis, yakin dua putaran,” kata Ariza saat ditemui di kawasan Jakarta Barat, Jumat (29/11/2024).

Bahkan Ariza mengatakan, pihaknya sangat optimistis akan memenangkan putaran kedua Pilgub Jakarta. Terlebih, sebelumnya Sekretaris Pemenangan Pasangan RIDO Basri Baco juga telah mengatakan, bahwa pihaknya sudah menyiapkan sejumlah strategi untuk menghadapi hal tersebut.

Salah satunya dengan menyusun kekompakan antara 16 partai pengusung yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus.

“Dan kita akan menang di putaran kedua. Ini semua bagian dari sebuah proses yang harus dilalui ya,” ucap Ariza.

Ariza meminta semua pihak untuk sabar menunggu hasil acuan resmi dalam perhitungan suara, yakni rekapitulasi berjenjang yang dilakukan KPU, mulai dari tingkat TPS kelurahan, kecamatan/kota hingga provinsi.