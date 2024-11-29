Seorang Pelajar Ditemukan Tewas di Rumah Temannya dengan Kondisi Leher Tergorok

BOGOR - Seorang pelajar ditemukan tewas bersimbah darah di dalam rumah rekannya di wilayah Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor. Polisi masih melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait kejadian ini.

Kapolsek Ciomas, Kompol Iwan mengatakan, peristiwa itu diketahui terjadi sekira pukul 12.30 WIB siang tadi. Awalnya, pemilik rumah yang pulang mendapati pintu depan dalam kondisi terkunci dari dalam.

"Ibunya (pemilik rumah) pulang jam setengah 1 itu yang punya rumah, terus tahu-tahu pintu dikunci di depan," kata Iwan, Jumat (29/11/2024).

Lalu, pemilik rumah pun masuk ke dalam melalui pintu belakang. Ketika masuk, mendapati banyak darah dan melihat korban sudah tewas.

"Terus kemudian masuk pintu belakang dapur, kok banyak darah terus kasih tahu RT, RT ngasih tahu kita baru kita olah tempat kejadian perkara," jelasnya.

Informasi sementara, korban sedang bertamu di rumah temannya tersebut. Sedangkan, anak dari pemilik rumah belum diketahui keberadaannya.

"Temennya (korban) yang punya rumah. Jadi yang punya rumah punya anak, nah itu temennya. Sudah dewasa anak yang pemilik rumah. Korban kemungkinan masih anak sekolah gitu," terangnya.