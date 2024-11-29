Ketua Perindo Jakarta: Yakin, Pilkada Akan 2 Putaran dan Kami Siap!

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta menegaskan, proses rekapitulasi manual berjenjang Pilkada Jakarta sedang dilakukan di tingkat kecamatan.

KPU juga menggarisbawahi bahwa hasil perhitungan suara ditetapkan secara berjenjang, mulai dari tingkat Kecamatan, Kabupaten/Kota, hingga Provinsi. Masyarakat juga diajak untuk mengikuti proses rekapitulasi ini, agar menjamin penyelenggaraan berlangsung akuntabel dan transparan.

Ketua DPW Partai Perindo Jakarta, Effendi Syahputra mengapresiasi pernyataan KPU Jakarta agar semua pihak bisa menghormati proses perhitungan suara berjenjang. Namun, Effendi menyampaikan bahwa ia yakin Pilkada akan dilaksanakan 2 putaran.

"Melihat pergerakan penghitungan suara di lapangan, kita terus menjaga agar suara aman terjaga dan berdasarkan hitungan secara internal di tim RIDO, kita masih yakin Pilgub Jakarta akan berjalan 2 putaran," kata Effendi.

"Proses perhitungan suara membutuhkan ketelitian dan kehati-hatian, oleh karena itu kita bersama-sama harus memperhatikan penghitungan secara manual berjenjang yang dilakukan dengan pemantauan saksi masing-masing paslon. Mengingat TPS di Jakarta ada 14 ribu lebih, maka kesalahan 1 suara per TPS bisa memberikan hasil yang berbeda. Saya mengajak segenap mesin Partai Perindo untuk turut memperhatikan proses ini dengan seksama, sembari bersiap menghadapi putaran kedua Pilgub Jakarta," pungkas Effendi.

(Awaludin)