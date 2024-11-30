Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kabinetnya Dinilai Kompak, Kelakar Prabowo: Baru Satu Bulan, Enggak Tahu yang Akan Datang

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Sabtu, 30 November 2024 |06:59 WIB
Kabinetnya Dinilai Kompak, Kelakar Prabowo: Baru Satu Bulan, Enggak Tahu yang Akan Datang
Presiden Prabowo Subianto (foto: dok ist)
A
A
A


JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menilai, saat ini kabinet Merah Putih yang dipimpinnya sebagai sebuah tim yang luar biasa kompak.

Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam sambutannya pada Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2024 di Komplek Perkantoran Bank Indonesia, Jakarta, pada Jumat, 29 November 2024.

"Saya merasakan satu bulan saya memimpin kabinet, kabinet saya bekerja sekarang sebagai satu tim yang sangat luar biasa sangat baik," kata Prabowo dikutip Sabtu (30/11/2024).

Namun, Prabowo berkelakar bahwa tim yang luar biasa itu baru dipimpinnya selama satu bulan tidak tau nasibnya kedepan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/43/3188320//prabowo_subianto-bavw_large.jpg
Tingkatkan Prestasi Global, Presiden Prabowo Rencanakan Pembangunan Pusat Olahraga Nasional Seluas 500 Hektar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/337/3188302//presiden_prabowo_subianto-zmyB_large.jpg
Ini Ultimatum Prabowo Terkait Bencana Sumatera dan Aceh!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/43/3188280//erick_thohir-fuXG_large.jpg
Usai Bonus Rp1 Miliar untuk Atlet SEA Games, Erick Thohir Diminta Presiden Prabowo Siapkan Jaminan Pensiun Atlet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/337/3188266//presiden_prabowo_subianto-KH59_large.jpeg
Gelar Ratas di Hambalang, Prabowo Fokus Pemulihan Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/43/3188192//prabowo_pastikan_indonesia_bangun_pusat_olahraga_nasional_seluas_500_hektar-MCIo_large.jpg
Demi Naikkan Prestasi, Prabowo Subianto Ingin Bangun Pusat Olahraga Nasional Seluas 500 Hektar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/337/3188148//presiden_prabowo_subianto-1p4q_large.jpg
Prabowo: Penerima MBG Capai 49 Juta, Lebih 7 Kali dari Singapura
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement