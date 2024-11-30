Kabinetnya Dinilai Kompak, Kelakar Prabowo: Baru Satu Bulan, Enggak Tahu yang Akan Datang



JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menilai, saat ini kabinet Merah Putih yang dipimpinnya sebagai sebuah tim yang luar biasa kompak.

Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam sambutannya pada Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2024 di Komplek Perkantoran Bank Indonesia, Jakarta, pada Jumat, 29 November 2024.

"Saya merasakan satu bulan saya memimpin kabinet, kabinet saya bekerja sekarang sebagai satu tim yang sangat luar biasa sangat baik," kata Prabowo dikutip Sabtu (30/11/2024).

Namun, Prabowo berkelakar bahwa tim yang luar biasa itu baru dipimpinnya selama satu bulan tidak tau nasibnya kedepan.