INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Pilkada Serentak 2024 Berjalan Damai, Prabowo : Suatu Proses Pendewasaan 

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Sabtu, 30 November 2024 |07:30 WIB
Pilkada Serentak 2024 Berjalan Damai, Prabowo : Suatu Proses Pendewasaan 
Presiden Prabowo Subianto (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengatakan, bahwa Pilkada serentak 2024 berjalan damai dan tenang. Dirinya pun mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang bekerja keras untuk mewujudkan hal tersebut.

"Baru saja kita selesai Pilkada Kabupaten dan provinsi di seluruh Indonesia bulan provinsi ratusan kabupaten kota syukur alhamdulillah berjalan dengan tenang dengan damai, untuk itu juga saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras," kata Prabowo dalam keterangannya dikutip Sabtu (30/11/2024).

Pilkada serentak 2024 berjalan damai, kata Prabowo, merupakan proses pendewasaan dalam bermasyarakat dan berpolitik.

"Dan ini menandakan terjadi suatu kematangan, terjadi suatu proses pendewasaan dalam bermasyarakat, bernegara, berpolitik," kata Prabowo.

Menurutnya, pergantian kepala daerah merupakan hal yang lumrah. Apalagi pergantian kepala daerah bisa berlangsung damai.

"Bahwa pergantian politik, pergantian kepala daerah itu menjadi hal yang biasa, bahwa kita bisa ganti pemimpin dengan damai melalui kotak suara," tuturnya.

 

Halaman:
1 2
      
