Gempa Guncang Luwu Timur Sulsel, Pusatnya di Darat

JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan magnitudo 2,9 mengguncang wilayah Luwu Timur, Sulawesi Selatan, Sabtu (30/11/2024) sekira pukul 07.46 WIB.

Berdasarkan informasi dari akun X Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), lokasi gempa berada di 2.17 Lintang Selatan - 120.92 Bujur Timur.

"#Gempa Mag:2.9, 30-Nov-2024 07:46:30WIB, Lok:2.17LS, 120.92BT (53 km BaratLaut LUWUTIMUR-SULSEL), Kedlmn:3 Km," tulis BMKG.

Hingga saat ini belum diketahui dampak dari gempa tersebut. Berdasarkan peta BMKG lokasi gempa berada di darat.

"Disclaimer: Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," pungkasnya.



(Awaludin)