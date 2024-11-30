Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Gempa Guncang Luwu Timur Sulsel, Pusatnya di Darat

Awaludin , Jurnalis-Sabtu, 30 November 2024 |08:05 WIB
Gempa Guncang Luwu Timur Sulsel, Pusatnya di Darat
Gempa guncang luwu timur (foto: freepik)
A
A
A

JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan magnitudo 2,9 mengguncang wilayah Luwu Timur, Sulawesi Selatan, Sabtu (30/11/2024) sekira pukul 07.46 WIB.

Berdasarkan informasi dari akun X  Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), lokasi gempa berada di 2.17 Lintang Selatan - 120.92 Bujur Timur.

"#Gempa Mag:2.9, 30-Nov-2024 07:46:30WIB, Lok:2.17LS, 120.92BT (53 km BaratLaut LUWUTIMUR-SULSEL), Kedlmn:3 Km," tulis BMKG.

Hingga saat ini belum diketahui dampak dari gempa tersebut. Berdasarkan peta BMKG lokasi gempa berada di darat.

"Disclaimer: Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," pungkasnya.
 

(Awaludin)

      
