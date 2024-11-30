Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

21 WNI Korban TPPO di Myanmar Dipulangkan ke Indonesia 

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Sabtu, 30 November 2024 |09:19 WIB
21 WNI Korban TPPO di Myanmar Dipulangkan ke Indonesia 
Illustrasi Pemulangan WNI korban TPPO di Myanmar (foto: Okezone)
JAKARTA – Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia bersama KBRI Yangon, dan KBRI Bangkok berhasil memfasilitasi pembebasan 21 Warga Negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban perdagangan orang (TPPO) di wilayah konflik Myawaddy, Myanmar. 

"Para WNI tersebut tiba di Tanah Air pada Jumat malam (29/11) menggunakan penerbangan Air Asia QZ 257 rute Bangkok–Jakarta dan mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada pukul 22.10 WIB," dikutip dari keterangan Kemenlu, Sabtu (30/11/2024).

Awalnya para korban direkrut dengan janji pekerjaan di Thailand antara Maret hingga Juli 2024. Namun, sesampainya di lokasi, para korban disekap dan dipaksa bekerja sebagai operator penipuan daring (online scammer) dan judi daring di Myawaddy. 

"Dalam kurun waktu tersebut, mereka juga mengalami berbagai bentuk kekerasan fisik," jelasnya.

Kemlu menerima pengaduan kasus 21 WNI pertama kali pada Agustus 2024. Segera setelah itu, Kemlu berkoordinasi dengan KBRI Yangon dan KBRI Bangkok untuk berbagai upaya pembebasan melalui kerja sama erat dengan otoritas terkait di Myanmar dan Thailand. 

 

