HOME NEWS NASIONAL

Langgar Kode Etik Partai, Effendi Simbolon Resmi Dipecat dari PDIP

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Sabtu, 30 November 2024 |09:28 WIB
Langgar Kode Etik Partai, Effendi Simbolon Resmi Dipecat dari PDIP
Effendi Simbolon (foto; Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) resmi memecat Effendi Muara Sakto Simbolon sebagai anggota partai.

Pemecatan itu, diketahui dalam surat yang ditandatangani Ketua Umum PDIP Megawati Sorkarnoputro, dan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto tertanggal 28 November 2024.

"Memberikan sanksi organisasi berupa pemecatan kepada Effendi Muara Sakti Simbolon dari keanggotaan PDIP," demikian bunyi surat tersebut yang dikutip, Sabtu (30/11/2024).

Dalam surat itu juga, PDIP melarang Effendi Simbolon untuk melakukan kegiatan dan menduduki jabatan apapun dengan mengatasnamakan partai. PDIP juga akan mempertanggungjawabkan surat tersebut di Kongres partai.

"Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali dan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya," tutup surat tersebut.

 

Halaman:
1 2
      
