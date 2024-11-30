Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gempa M4,1 Guncang Maumere NTT Pagi Ini, BMKG: Akibat Sesar Naik Flores Back Arc Thrust

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Sabtu, 30 November 2024 |11:24 WIB
Gempa M4,1 Guncang Maumere NTT Pagi Ini, BMKG: Akibat Sesar Naik Flores Back Arc Thrust
Gempa M4,1 Guncang Maumere NTT (foto: freepik)
JAKARTA - Gempa bumi tektonik dengan kekuatan 4,1 magnitudo mengguncang wilayah Maumere, Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Sabtu (30/11/2024) pukul 08.58 WITA.

Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono mengatakan, hasil analisa BMKG menunjukkan bahwa gempa bumi ini dengan titik pisenter terletak pada koordinat 8,29° LS; 122,16° BT, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 37 km barat laut Maumere Sikka, NTT pada kedalaman 10 km.

"Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas sesar naik busur belakang Flores (Flores Back Arc Thrust). Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan naik (Thrust Fault)," kata Daryono.

Daryono menambahkan, dampak gempa bumi berdasarkan laporan masyarakat berupa guncangan dirasakan di wilayah Maumere II-III MMI. 

Halaman:
1 2
      
