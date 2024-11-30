Sosok 16 Polisi yang Pecah Bintang Jadi Brigjen

, Jurnalis-Sabtu, 30 November 2024 |13:45 WIB

Upacara Korps Raport 16 Polisi Jadi Brigjen. Foto: Dok IST.

JAKARTA - Sebanyak 16 personel Polri pecah bintang menjadi Brigadir Jenderal atau Brigjen. Mereka dinaikkan pangkat setingkat lebih tinggi dari jabatan Kombes.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memimpin langsung Upacara Korps Raport atau kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi di Rupattama Polri, Jakarta Selatan, Jumat, 29 November 2024.

Berikut daftar lengkap 16 polisi yang pecah bintang jadi Brigjen;

1. Brigjen Eldi Yudianto. Jabatan baru: Dosen Kepolisian Utama TK. II Akpol Lemdiklat Polri

2. Brigjen Yosi Muhamartha. Jabatan baru: Wakapolda Papua Barat

3. Brigjen Victor Alexander Lateka. Jabatan baru: Direktur Respon Ancaman Deputi Bidang Intelijen Siber BIN

4. Brigjen Moffan Moedji Kawanti, sebagai Widyaiswara Kepolisian Utama Tk. II Sespim Lemdiklat Polri

5. Brigjen Saptono Erlangga Waskitoroso sebagai Penata Kemuhasan Polri Utama Tk. II Divhumas Polri

6. Brigjen F.X. Surya Kumara sebagai Kapuslitbang Polri

7. Brigjen Tjuk Winarko sebagai Karorenmin Stamarena Polri

8. Brigjen Puji Santosa sebagai Karorenmin Stamaops Polri

9. Brigjen Helmi Kwarta Kusuma Putra Rauf, sebagai Wakapolda

Sulteng