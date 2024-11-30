Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Sosok 16 Polisi yang Pecah Bintang Jadi Brigjen

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Sabtu, 30 November 2024 |13:45 WIB
Sosok 16 Polisi yang Pecah Bintang Jadi Brigjen
Upacara Korps Raport 16 Polisi Jadi Brigjen. Foto: Dok IST.
A
A
A

JAKARTA - Sebanyak 16 personel Polri pecah bintang menjadi Brigadir Jenderal atau Brigjen. Mereka dinaikkan pangkat setingkat lebih tinggi dari jabatan Kombes. 

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memimpin langsung Upacara Korps Raport atau kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi di Rupattama Polri, Jakarta Selatan, Jumat, 29 November 2024. 

Berikut daftar lengkap 16 polisi yang pecah bintang jadi Brigjen;

1. Brigjen Eldi Yudianto. Jabatan baru: Dosen Kepolisian Utama TK. II Akpol Lemdiklat Polri

2. Brigjen Yosi Muhamartha. Jabatan baru: Wakapolda Papua Barat

3. Brigjen Victor Alexander Lateka. Jabatan baru: Direktur Respon Ancaman Deputi Bidang Intelijen Siber BIN

4. Brigjen Moffan Moedji Kawanti, sebagai Widyaiswara Kepolisian Utama Tk. II Sespim Lemdiklat Polri

5. Brigjen Saptono Erlangga Waskitoroso sebagai Penata Kemuhasan Polri Utama Tk. II Divhumas Polri

6. Brigjen F.X. Surya Kumara sebagai Kapuslitbang Polri

7. Brigjen Tjuk Winarko sebagai Karorenmin Stamarena Polri

8. Brigjen Puji Santosa sebagai Karorenmin Stamaops Polri

9. Brigjen Helmi Kwarta Kusuma Putra Rauf, sebagai Wakapolda
Sulteng

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187827/polri-Za2b_large.jpg
Kapolri Tegaskan Polri Terbuka dan Terus Berbenah Usai Audiensi dengan KIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/337/3187621/dpr-k3vu_large.jpg
DPR Sebut Polri Tetap di Bawah Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/337/3186720/polri-MiJn_large.jpg
Pesawat CN 295 dan Fokker 50 Polri Droping Logistik untuk Korban Bencana di Aceh hingga Sumbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/337/3186697/polri-PDF2_large.jpg
Polri Terbangkan Bantuan Logistik ke Wilayah Sulit Terjangkau di Aceh, Sumut dan Sumbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/340/3186493/polri-cGEA_large.jpg
Pimpin Wisuda Prajurit Taruna, Kapolri Tekankan Sinergitas TNI-Polri untuk Wujudkan Indonesia Emas 2045
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/337/3186475/lemkapi-ULYB_large.jpg
Korlantas Diusulkan Jadi Balantas Polri, Lemkapi: Bagus karena Tugasnya Semakin Berat!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement