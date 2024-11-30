Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pihak yang Kalah di Pilkada Disarankan untuk Evaluasi dan Tak Tebar Isu Miring

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Sabtu, 30 November 2024 |19:24 WIB
Pihak yang Kalah di Pilkada Disarankan untuk Evaluasi dan Tak Tebar Isu Miring
Ilustrasi
A
A
A

JAKARTA - Juru Bicara DPP PSI, Wiryawan, meminta PDIP lapang dada dan ikhlas menerima banyak kekalahan di Pilkada 2024.

“Aneh. Kalah di banyak Pilkada kok menyalahkan orang lain? Cobalah belajar menerima dengan lapang dada dan ikhlas,” kata Wiryawan, dalam siaran pers, Sabtu 30 November 2024. 

Wiryawan melanjutkan, ini saatnya melakukan introspeksi  ke dalam internal PDIP, mencari tahu mengapa banyak kandidat mereka dijauhi rakyat. 

“Jadi, merenunglah. Jangan justru menghasut rakyat, melempar agitasi tanpa dasar, yang ujung-ujungnya hanya ingin membuat kekacauan di ruang percakapan publik,”  ujar Wiryawan.

Sebelumnya, dalam konferensi pers, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan ada sisi gelap demokrasi yang digerakkan oleh ambisi kekuasaan.

“Sisi gelap demokrasi ini digerakkan oleh suatu ambisi kekuasaan yang tidak pernah berhenti, yang merupakan perpaduan tiga aspek. Pertama adalah ambisi Jokowi.  Kedua gerakan parcok, partai cokelat, dan ketiga adalah Pj kepala daerah,” ujar Hasto, Kamis (28/11/2024).

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/337/3187156//parpol-AjV6_large.jpg
Perintah Kaesang, PSI Fokus Pemulihan Rumah Warga Korban Banjir Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/337/3186764//bencana_alam-pfY6_large.jpg
Viral Flyer PSI Gelar Fun Walk saat Bencana di Sumatera, Begini Faktanya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/337/3186422//psi-iavs_large.jpg
PSI Tuding Ada Pemasok Bahan Bakar Roy Suryo di Kasus Ijazah Jokowi, Sindir Demokrat?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/337/3186401//juru_bicara_psi_dedek_prayudi-xXBm_large.jpg
PSI Sebut Bakal Terjadi Pergeseran Norma Jika Kasus Ijazah Jokowi Disamakan dengan Arsul Sani
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/337/3185735//pdip-6Dol_large.jpg
PDIP Minta Anak Muda Belajar Kepemimpinan dari Soekarno dan Hatta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/337/3185669//megawati-U8jv_large.jpg
Megawati Mendadak Beri Tiga Pesan Khusus ke Kader PDIP, Apa Saja?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement