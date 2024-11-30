Pihak yang Kalah di Pilkada Disarankan untuk Evaluasi dan Tak Tebar Isu Miring

JAKARTA - Juru Bicara DPP PSI, Wiryawan, meminta PDIP lapang dada dan ikhlas menerima banyak kekalahan di Pilkada 2024.

“Aneh. Kalah di banyak Pilkada kok menyalahkan orang lain? Cobalah belajar menerima dengan lapang dada dan ikhlas,” kata Wiryawan, dalam siaran pers, Sabtu 30 November 2024.

Wiryawan melanjutkan, ini saatnya melakukan introspeksi ke dalam internal PDIP, mencari tahu mengapa banyak kandidat mereka dijauhi rakyat.

“Jadi, merenunglah. Jangan justru menghasut rakyat, melempar agitasi tanpa dasar, yang ujung-ujungnya hanya ingin membuat kekacauan di ruang percakapan publik,” ujar Wiryawan.

Sebelumnya, dalam konferensi pers, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan ada sisi gelap demokrasi yang digerakkan oleh ambisi kekuasaan.

“Sisi gelap demokrasi ini digerakkan oleh suatu ambisi kekuasaan yang tidak pernah berhenti, yang merupakan perpaduan tiga aspek. Pertama adalah ambisi Jokowi. Kedua gerakan parcok, partai cokelat, dan ketiga adalah Pj kepala daerah,” ujar Hasto, Kamis (28/11/2024).

(Khafid Mardiyansyah)