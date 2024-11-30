Momen Anies Bertemu dan Akrab dengan Ganjar di Rakernas IKADIN, Netizen: Pengangguran Berkelas

JAKARTA - Kebersamaan Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo berhasil menyita perhatian publik. Dua kandidat Calon Presiden dalam kontestasi Pemilu 2024 itu tampak akrab menghadiri Rakernas Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN).

Sebagaimana bisa dilihat dari postingan Instagram @aniesbaswedan yang diupload pada Minggu (30/11/2024), kedua tokoh politik tersebut terlihat kompak berdiri tegap secara berdampingan dalam satu frame foto.

Di slide selanjutnya Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo tampak saling berjabat tangan dengan gestur yang sangat bersahabat. Keduanya juga tak lupa melemparkan senyum lebar satu sama lain, membuat suasana pertemuan semakin hangat.

Momen kebersamaan Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo pun mendapat banjir pujian dari publik pengguna internet. Tidak sedikit yang mengapresiasi persaingan panas keduanya yang pada akhirnya berujung damai.

Banyak juga netizen yang mengaku senang melihat pemandangan indah dari kedua tokoh politik tersebut. Beberapa bahkan mengirimkan emoticon api membara sambil melontarkan kata-kata "menyala".

"Menyalaaaaa pak," tulis salah satu netizen di kolom komentar.

"Pengangguran berkelas," timpal yang lainnya.