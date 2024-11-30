Maruarar Sirait Bantah Kirim Karangan Bunga ke Posko Pemenangan Pramono-Doel: Kita Tunggu Hasil dari KPUD Jakarta

JAKARTA - Politikus Partai Gerindra, Maruarar Sirait membantah perihal kiriman karangan bunga berisi ucapan selamat ke pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno alias Bang Doel ke Posko Pemenangan Jalan Cemara 19, Menteng, Jakarta Pusat.

Menurutnya itu, Maruarar yang lain. Ia bersama Tim Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) lebih memilih untuk menunggu hasil valid dari KPUD DKI Jakarta terkait hasil Pilkada Jakarta 2024.

"Saya gak ngirim, mungkin dari Maruarar yang lain. Kalau kita kan menunggu hasil dari KPUD Jakarta. Kita menghormati Saya tidak pernah mengirim bunga itu Mungkin dari orang-orang yang lain," ujar Maruarar di Rusun Lokbin Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat pada Sabtu (30/11/2024).

Maruarar sebagai kader sesuai arahan Ketum Gerindra, Prabowo Subianto menekankan sportifitas. Sehingga sebagai kader harus siap menang dan kalah.

"Ya kita siap kok Kata Pak Prabowo Selalu ajarkan kita sportif. Saya sebagai kader Partai Gerindra ya kita siap menang dan kalah. Kalau kalah ya jangan marah-marah ya terima ya bersiap pergi ada kesempatan lain ke depan. Ya kalau menang juga jangan sombong," ujarnya.

"Saya rasa itu aja, Dan kita tunggu aja keputusan KPUD Jakarta dengan baik, Dan saya rasa saya memberikan penghargaan," tambahnya.