Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Maruarar Sirait Bantah Kirim Karangan Bunga ke Posko Pemenangan Pramono-Doel: Kita Tunggu Hasil dari KPUD Jakarta

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Sabtu, 30 November 2024 |21:34 WIB
Maruarar Sirait Bantah Kirim Karangan Bunga ke Posko Pemenangan Pramono-Doel: Kita Tunggu Hasil dari KPUD Jakarta
Maruarar Sirait
A
A
A

JAKARTA - Politikus Partai Gerindra, Maruarar Sirait membantah perihal kiriman karangan bunga berisi ucapan selamat ke pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno alias Bang Doel ke Posko Pemenangan Jalan Cemara 19, Menteng, Jakarta Pusat.

Menurutnya itu, Maruarar yang lain. Ia bersama Tim Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) lebih memilih untuk menunggu hasil valid dari KPUD DKI Jakarta terkait hasil Pilkada Jakarta 2024.

"Saya gak ngirim, mungkin dari Maruarar yang lain. Kalau kita kan menunggu hasil dari KPUD Jakarta. Kita menghormati Saya tidak pernah mengirim bunga itu Mungkin dari orang-orang yang lain," ujar Maruarar di Rusun Lokbin Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat pada Sabtu (30/11/2024).

Maruarar sebagai kader sesuai arahan Ketum Gerindra, Prabowo Subianto menekankan sportifitas. Sehingga sebagai kader harus siap menang dan kalah.

"Ya kita siap kok Kata Pak Prabowo Selalu ajarkan kita sportif. Saya sebagai kader Partai Gerindra ya kita siap menang dan kalah. Kalau kalah ya jangan marah-marah ya terima ya bersiap pergi ada kesempatan lain ke depan. Ya kalau menang juga jangan sombong," ujarnya.

"Saya rasa itu aja, Dan kita tunggu aja keputusan KPUD Jakarta dengan baik, Dan saya rasa saya memberikan penghargaan," tambahnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/470/3174518//presiden_prabowo-Vp3x_large.jpg
Janji dan Fakta Prabowo soal Rumah Subsidi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/470/3170253//menteri_ara-2Itm_large.jpg
Kementerian PKP Dapat Anggaran Rp10,89 Triliun, 3 Juta Rumah Tercapai di 2026?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/470/3169122//rumah-nBGN_large.jpg
Menteri Ara Usul Rumah Subsidi di Jakarta, Begini Respons Pramono
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/08/470/3168391//ara-WnN3_large.png
Menteri PKP: Saya Doa Tak Ada Hipmi Ditangkap karena Korupsi KUR Perumahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/02/470/3167094//rumah-eT9P_large.jpg
Penampakan Rumah Baru Keluarga Almarhum Affan Kurniawan Driver Ojol di Cileungsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/26/470/3165475//menteri_ara-fwTL_large.jpg
Menteri Ara Ungkap Posisi Indonesia di Antara AS dan China
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement