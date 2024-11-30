Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Tolak Usul Polisi di Bawah TNI, Pengamat: Polri Sudah Jalankan Tugas Sesuai UU 

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Sabtu, 30 November 2024 |22:00 WIB
Tolak Usul Polisi di Bawah TNI, Pengamat: Polri Sudah Jalankan Tugas Sesuai UU 
Pengamat Politik Fernando Emas
A
A
A

JAKARTA - Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas mengingatkan kepada politisi PDIP Deddy Sitorus dan juga kader PDIP lainnya bahwa pendapat mengembalikan Polri ke TNI dan dibawah Kemendagri adalah upaya-upaya yang coba mengkerdilkan kerja-kerja Polri.

“Karena bagaimanapun juga Polri sudah berupaya untuk menjadi institusi yang baik sebagai penjaga keamanan, pengayom, pelindung masyarakat,” tegas Fernando Emas, hari ini.

Kata dia, jika pun ada kekurangan-kekurangan pada institusi Polri tentunya menjadi tugas bersama untuk bagaimana menjadikan Polri itu semakin baik.

“Polri itu semakin sesuai dengan amanah undang-undang menjalankan tugas-tugasnya. Jadi bukan langsung kita meminta kepada pemerintah untuk mengembalikan Polri itu ke TNI ataupun di bawah Kemendagri,” ujarnya.

Soal tudingan PDIP atau Dedi Sitorus adanya cawe-cawe Polri di Pilkada maka hal itu harus dibuktikan supaya jangan menjadi fitnah. Jadi kalaupun ada oknum-oknum yang terlibat, tentu ini harus ada pembenahan.

“Bagaimana melakukan pembenahan itu? Ya misalnya salah satunya seperti pernah saya katakan yakni perlu dilakukan penguatan kompolnas. Komisi Polisi Nasional yang ini tidak dipilih oleh Presiden, tetapi kita serahkan pemilihannya oleh DPR RI yang dilakukan seleksi oleh Pansel dan dipilih oleh DPR RI dan diberikan kewenangan. Jadi tidak ada lagi unsur dari pemerintah seperti selama ini kan ada tiga dari unsur-unsur pemerintah. Sehingga mereka bisa melakukan pengawasan secara ketat terhadap Polri supaya menjadikan Polri profesional dan bisa menjalankan tugas sebagaimana seharusnya,” paparnya.

 

Halaman:
1 2
      
Topik Artikel :
Kemendagri PDIP tni Polri
